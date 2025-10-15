ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Д-р Станимир Хасърджиев: Нашата здравна система се оценява като една от най-недостъпните в Европа
Здравеопазването по цял свят е бизнес, но това е много добре регулиран бизнес, посочи специалистът. "Бизнес, който се подчинява на правила и който следва неговата изконна цел – да запази здравето на хората възможно по-дълго време. В момента, в който този бизнес започва не да пази здравето, а да пази някакви други интереси, то тогава не можем да говорим за съвременна здравна система.“
По думите на експерта докато не се реши въпросът с цялостното финансиране на системата и начина, по който тя генерира средства, за да може да покрие реално нуждите на пациентите, няма как да се говори за повишаване на потребителска такса или други такси. "Всяко движение и промяна на таксите в посока отново да се натовари джоба на българина без да е ясно в какъв начин ще бъде облекчено в последствие неговото лечение и дали ще бъдат намалени другите доплащания, които той трябва да извърши, смятам ненавременни и неадекватни на ситуацията,“ каза той и добави, че повишаването на таксите няма да помогне и оправи и ситуацията с младите лекари
Според д-р Хасърджиев е нужно да се проведе една много широка национална дискусия и да се постигне някакво съгласие по въпроса за размера на здравната вноска – дали да се плаща по-висока здравна вноска с гаранции, че здравеопазването ще отговаря на определени международни качества и без допълнително пациентът да вади пари от джоба си, или да продължаваме със сегашната система с най-ниската здравна вноска в света с доплащане при лечение. "Това е въпрос на национален консенсус и национално осъзнаване за това по кой път ще поеме страната ни, по кой път решаваме да се развива нашата здравна система.“
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Предложиха 31 декември и 2 януари да бъдат неприсъствени единстве...
22:16 / 15.10.2025
Цветанка Андреева за политическата криза: Очакват ни новости, каб...
22:02 / 15.10.2025
КНСБ: Разлика между доставната и продажната цена в търговските ве...
21:11 / 15.10.2025
Продукти на големи чужди компании влизат по договори с по-ниска н...
21:05 / 15.10.2025
Карлос Насар коментира снимката си с Делян Пеевски
20:18 / 15.10.2025
Инвеститорка: Предпочитам акции пред имоти, продажбата е моментал...
20:11 / 15.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Васко Василев!
17:14 / 14.10.2025
Един от най-богатите българи в сянка днес става на 81
13:01 / 14.10.2025
Тежки новини за крал Чарлз III
15:44 / 13.10.2025
Братята Васил и Георги Илиеви отново популярни
21:08 / 13.10.2025
"Мерцедес" напуска Германия, мести се в Източна Европа
12:40 / 13.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS