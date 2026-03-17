Д-р Бацелова след втория случай на чикунгуня в Пловдив: Основният механизъм за заразяване е чрез ухапване от комар
Жената е в сравнително добро състояние и не се налага нейната хоспитализация в болница, съобщиха от РЗИ. От началото на годината това е втори случай на чикунгуня в Пловдив. Първият отново беше при жена, която също е посетила Сейшелските острови.
"Симптомите започват със силно главоболие, повишена температура, отпадналост, болки в ставите и муслулите. Обикновено първите симптоми започват до няколко дни след ухапването", обясни д-р Христиана Бацелова, специалист по Епидемиология на инфекциозните болести.
"Основният механизъм за заразяване е чрез ухапване от комар, който преди това е заразен с вируса. Може да има заразяване и при кръвопреливане, но това са доста редки случаи. На този етап няма лечение на това заболяване, то се лекува симптоматично", каза тя.
По думите ѝ заболяването има риск от тежко протичане. "Може да се стигне до увреждане на различни органи и системи, като например увреждане на черния дроб и сърцето. Това заболяване не е за подценяване. Лечението продължава в зависимост от общото състояние и симптоматиката", посочи тя.
"Най-сигурно е човек да не бъде хапан от комари. Превенцията е чрез пръскане и мазане с репеленти. Комарите могат да хапят и през дрехите, когато те са от по-тънки материи като лен, коприна и памук, затова е добре и дрехите да бъдат пръскани", каза още специалистът.
"В Европа също има разпространиене на заболяването, като според Европейския център за контрол на инфекциозните болести най-много случаи има във Франция и Италия. В България също има такива комари, но нямаме информация на този етап те да са заразени", допълни тя.
Още от Общество
Българска лекарка, помогнала в Кочани: Това е една тежка трагедия, която винаги ще помня и не пожелавам на никой никога да вижда
16.03
Почина Елза Гоева
16.03
Адвокат след смъртта на жена от хиалурон в гърдите: Младите търсят бърза и лесна красота, без да си дават сметка
16.03
20 евро месечна компенсация се равняват на около 13,5 литра гориво на месец, и то само ако цената на горивото се задържи около 1,50 евро за литър
15.03
Строителен предприемач: В Пловдив клиентите първо искат паркомясто, а чак после питат и за апартамент
15.03
Арх. Караджов след Archinova Arhitecture Awards 2025: Професията е трудна, но това е маратон, не е спринт
14.03
Мира Радева: Цялата отговорност се натоварва върху един единствен човек, а зад него се крие една армия от мишки
14.03
Ново поскъпване на бензина и дизела у нас
22:57 / 16.03.2026
Гергана Стоянова за Стефка Костадинова: понякога 2 метра и 9 см с...
20:39 / 16.03.2026
Почина Елза Гоева
20:03 / 16.03.2026
МВР: На 12 март е забелязан дим от хижа "Петрохан"
19:18 / 16.03.2026
