|Д-р Аспарух Илиев: В Китай се засилва проблемът с чикунгуня. Тигровите комари ще дойдат и у нас
Това съобщи в профила си във Фейсбук д-р Аспарух Илиев, ръководител на лаборатория в Берн:
"В Китай се засилва проблемът с вируса, предизвикващ чикунгуня. Какви са симптомите:
- температура
- отпадналост
- обрив
- болки по стави и мускули, които могат да продължат и дълго
- тежко мозъчно възпаление, което може да е фатално
Как се предава - с тигрови комари. За щастие почти ги няма в нашите географски ширини (все още, официално, въпреки че коментари под поста показват, че го има), но във Франция и Италия вече са разпространени. Въпрос на време е да се развият и в България (ако вече не е тук).
Какъв е проблемът в Китай? Не знаем дали не става дума за нов вариант на вируса, който е по-заразен. Тъй като комарът се заразява от болни хора, лежащите в болница са изолирани И с мрежи против комари. Китай е известен с невероятен брой екзотични хранителни практики, които улесняват преминаване на болести от животни към хора.
Като изключим пропагандния характер на кадрите, показващи няколко големи метропола в Китай, голяма част от държавата живее в мизерни условия с почти нулева хигиена и ужасно здравно обслужване. Китай традиционно крие размера на проблемите от публичен и публично-здравен характер. Т.е. може да става дума и за много по-сериозен проблем.
Глобалното затопляне ще пренесе много комари (като тигровия), както и много пренасяни през насекоми тропични болести и в нашите географски ширини. Независимо дали сме за, или против мерките срещу глобалното затопляне, неговото наличие неизменно ще увеличи риска от нови и до голяма степен непознати у нас болести. Следене на заблатени райони и вземане на проби от комари е много важно!!!".
