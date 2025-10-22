ИЗПРАТИ НОВИНА
Църквата отбелязва новоучреден празник
Автор: Лора Димитрова 08:17Коментари (0)745
©
Днес се чества и новоучреденият празник на Българската православна църква – прославяне на мощите на свети патриарх Евтимий.

Празникът е учреден с решение на Светия Синод на БПЦ през октомври 2023 година. Оттогава всяка година православните християни ще почитат светия патриарх и на 22 октомври. Основният празник в чест на светеца е на 20 януари.

Свети Патриарх Евтимий Търновски е починал в Бачковския манастир.

В началото на миналото столетие, към края на 1905 г., при разкопки в притвора на съборния храм на Бачковската света обител, извършени по инициатива на тогавашния игумен - йеромонах, а по-късно архимандрит Паисий (Пастирев), са открити и удостоверени гробът и мощите на небесния покровител, молитвен застъпник за православния български род и последен български патриарх от епохата на Средновековието. Това е дивният и всеправославно почитан св. Евтимий Търновски.

Св. Евтимий Търновски е роден в 1327 г. в Търново. Надарен от Бога с богати заложби, твърде млад Евтимий се отличил със знания и чист духовен живот. В 1350 г. станал монах в Килифарския манастир под ръководството на преподобния Теодосий. По-късно живял няколко години в Цариград и в Атон. Завърнал се в Търново, Евтимий се усамотил в пещера край столицата. При него се заселили други монаси и се образувал манастирът "Св. Троица", който станал огнище на просвета и духовен живот.

Там св. Евтимий писал жития и похвални слова, поправил богослужебните книги, превел други текстове. В 1375 г. бил избран за патриарх и се проявил като добър пастир. При завземането на Търново от османските турци той смело се застъпил за народа. Бил изпратен на заточение в Южна България, където се упокоил около 1402 г.







