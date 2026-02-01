ИЗПРАТИ НОВИНА
close




Цола Драгойчева за смърните присъди от Народния съд: Никога не бях спала толкова добре, както в утрото на екзекуциите
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:00
©
Днес е ден на признателност и почит към жертвите на комунинстическия режим, защото се навършват 81 години от изпълнението на първите смъртни присъди от т.нар. Народен съд.

"На въпроса ми какво мисли за присъдата на Народния съд срещу принц Кирил и останалите "военнопрестъпници“, тя [Цола Драгойчева, висш функционер на БКП, един от дейните участници в комунистическите репресии след 1944 г. – б.р.] не ми отвърна, както бях очаквал, с обичайния порой от фрази за "скъсването на България с фашисткото и минало“…, а с думите, които никога няма да забравя: "Никога в живота си не съм спала толкова добре, както в утрото на екзекуцията…

Голямото избиване на хора беше започнало. То нямаше да приключи преди във всеки град и всяко село да бъде унищожена и последната свободомислеща личност, която би застрашила със своя авторитет и демократични позиции установяването на комунистическата диктатура.“

Из мемоарната книга (изд. 1955 г. в Мюнхен) на швейцарския журналист и кореспондент на базелския в. "Национал Цайтунг“ Волфганг Бретхолц – "Видях сгромолясването им“. София, 1994 г. (ДАА Библиотека)

1 февруари е обявен за Ден на признателност и почит към жертвите на комунистическия режим от Министерския съвет на Република България с решение № 37 от 20 януари 2011 г.

Повече информация можете да видите в сайта на Държавна агенция "Архиви“ "Народният съд 1944 – 1945“.







Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

ИЗПРАТИ НОВИНА
