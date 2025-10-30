ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Циганско лято на хоризонта
Ще има разкъсана висока облачност, а в нощните часове и рано сутрин в низините и котловините ще се образува мъгла или ниска облачност, на повече места и по-трайна в неделя и понеделник.
Минималните температури ще се повишат слабо и ще са предимно между 3° и 8°, а максималните ще бъдат между 17° и 22°, по-ниски в местата с трайна мъгла.
Във вторник и сряда ще се появи слаб западен вятър, с него ще проникне относително студен въздух.
Видимостта в низините и котловините временно ще се подобри. Облачността от запад ще се увеличи.
Повишава се вероятността за изолирани слаби валежи в западната половина от страната, съобщават от НИМХ.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Шестото издание на програмата "Интернет за всички" обхваща близо ...
14:16 / 30.10.2025
Банките събират парите: Българинът внася, а банкнотите в обращени...
12:55 / 30.10.2025
Депозитната система под въпрос, потребителите може да не получава...
11:56 / 30.10.2025
Депутатите отхвърлиха ветото на президента върху промените в Зако...
12:37 / 30.10.2025
Депутатите декларираха имоти за 12 688 559 лв. - основно в София ...
12:19 / 30.10.2025
Лили Иванова: Поклон!
11:35 / 30.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Чутовен гаф на Nova
10:39 / 29.10.2025
30 000 служители остават без работа
09:27 / 28.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS