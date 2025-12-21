ЗАРЕЖДАНЕ...
|Чуждестранни туристи със скандална постъпка в защитеното Муратово езеро
Влогът на пътешествениците показва обиколката им из България – посещения на Банско, Пловдив и Родопите. Но в частта за Пирин те пренебрегват категоричните забрани за къпане във водните басейни на парка. Около 20-ата минута водещият влогър заявява намерението на групата да “потопят краката си“ в езерото. Ситуацията ескалира – туристите свалят дрехите си и се потапят чисто голи в ледените води на високопланинския басейн.
Тези действия са в пълен разрез с Плана за управление на Национален парк “Пирин“. Къпането, плуването и миенето във всички езера и реки са строго забранени, за да се опазят крехките екосистеми. Муратовото езеро, известно още като Хвойнато, се намира в Бъндеришкия циркус на 2230 метра надморска височина, непосредствено под връх Муратов. С площ от 12,3 декара и дълбочина едва 3,2 метра, водният басейн е уязвим – всяка човешка намеса крие риск от замърсяване и увреждане на биологичното разнообразие.
От Дирекцията на парка напомнят, че нарушителите подлежат на сериозни глоби. Освен екологичните щети, високопланинските езера крият и реална опасност за здравето – студената вода може да доведе до хипотермия, особено при неподготвени туристи.
Националният парк “Пирин“ е сред най-ценните природни територии в България и всяко подобно нарушение подкопава усилията за опазването му.
