Чужденец, който живее у нас: Обичам България и устроих живота си тук, но цените на храните са шокиращи
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:30
©
Хората често ме питат колко харчим за седмичен пазар на хранителни стоки в България – "Обичам тази страна, но цените на храната са луди“, споделя британският влогър Дейвид Лиса, който живее у нас от около година.

В ново видео в социалните мрежи, заснето заедно с неговата партньорка, двамата показват как преминава едно тяхно пазаруване в голяма хранителна верига в България. Сред покупките им са плодове, месо, протеинови барчета, кисело мляко, хляб, зехтин, яйца и други основни продукти.

По думите на Дейвид, покупките трябва да стигнат за двама души за около седмица. Общата сметка в касата е 263,12 лева, което се равнява на приблизително 120 британски паунда.

"Същите стоки във Великобритания биха стрували около 80 паунда“, отбелязва той.

Влогърът споделя, че е изненадан от високите цени на храната у нас в сравнение със средните доходи:

"В България храната е много скъпа. Средната заплата е около 2500 лева, което е около 1250 евро. А средната заплата в Европейския съюз е 2500 евро – близо 4890 лева. Цените на хранителните стоки в България са осезаемо по-високи от тези в останалата част на Европа.“

Според него, само през 2025 година цените на храните в страната са се увеличили с около 7%, което е най-високият ръст в целия ЕС.

"Обичам страната, устроих си целия живот тук, но трябва постоянно да говорим и да даваме гласност на подобни неща“, завършва видеото си британецът.



