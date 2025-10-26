ЗАРЕЖДАНЕ...
|Чужденец е прострелян с въздушна пушка пред столично заведение
По неофициална информация инцидентът е станал на 23 октомври, малко след полунощ, в района на булевард "Тодор Александров“. По информация на NOVA няма официално подаден сигнал за стрелбата.
По думите на д-р Оскар, пострадалият мъж е чужденец, който е бил в България за кратка почивка през уикенда. Прострелян е с въздушна пушка в областта на главата, като куршумът е застрашавал зрението му.
