ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Чужденец е открит мъртъв във ваната на хотелска стая
По първоначални данни мъжът е на 44 години, задушил се е с газ. Няма следи от насили по тялото, вероятно се касае за самоубийство.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Експерт: Цените на имотите вече са достигнали праг, близък до въз...
08:41 / 15.10.2025
След потопа в Елените: Продължава вземането на проби от питейната...
08:00 / 15.10.2025
Тол камерите започват да следят за претоварване на тежкотоварните...
08:02 / 15.10.2025
Напрежение във властта: Ще има ли преформатиране на правителствот...
08:00 / 15.10.2025
Облачността ще е значителна, на места с валежи
07:58 / 15.10.2025
Президентът Румен Радев пристига официално в Пловдив
06:20 / 15.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Васко Василев!
17:14 / 14.10.2025
Един от най-богатите българи в сянка днес става на 81
13:01 / 14.10.2025
Тежки новини за крал Чарлз III
15:44 / 13.10.2025
"Мерцедес" напуска Германия, мести се в Източна Европа
12:40 / 13.10.2025
Братята Васил и Георги Илиеви отново популярни
21:08 / 13.10.2025
Най-модерният подлез в Пловдив е готов, днес го отварят
08:04 / 13.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS