Чужденец е открит мъртъв във ваната на хотелска стая

Чуждестранен гражданин е бил открит мъртъв в хотел в Банско, научи "Фокус". Около 18:00 часа вчера, безжизненото му тяло е открито във ваната на хотелска стая.



По първоначални данни мъжът е на 44 години, задушил се е с газ. Няма следи от насили по тялото, вероятно се касае за самоубийство.