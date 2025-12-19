ИЗПРАТИ НОВИНА
Човек на Слави Трифонов напусна "Има такъв народ"
Автор: Марияна Стойчева 13:20Коментари (0)912
©
Депутатът Андрей Чорбанов е подал заявление за напускане на парламентарната група на "Има такъв народ", потвърдиха за ФОКУС от пресцентъра на Народното събрание.  

Това е шестият му мандат като народен представител. Той беше и заместник-председател на 49-отото НС. До момента Чорбанов е председател на Комисията по образованието и науката в парламента.


