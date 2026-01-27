ИЗПРАТИ НОВИНА
Частично бедствено положение: Шест села в община Ардино отново без пътна връзка
Автор: Теодора Патронова 11:48
©
Шест села в община Ардино отново без пътна връзка заради придошлата река Арда. Кметът на община Ардино инж. Изет Шабан за пореден път обяви частично бедствено положение вследствие на обилните валежи, паднали на 26 и 27 януари 2026 г., съобщиха от Общината. 

Мярката се отнася за част от територията на общината и обхваща шест населени места – Русалско, Любино, Латинка, Аврамово, Песнопой и Сполука.

Причината за обявяването на бедственото положение е заливането на железобетонния мост над река Арда, разположен на републикански път в района на село Китница. В резултат на придошлите води мостът е станал непроходим, което отново остави засегнатите населени места без пътна връзка.

Със заповед на кмета е забранено движението и пребиваването на моторни превозни средства в определените критични участъци с цел гарантиране безопасността на населението. Мостът е единствената транспортна връзка за жителите на засегнатите села


Статистика: