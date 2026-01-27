ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Частично бедствено положение: Шест села в община Ардино отново без пътна връзка
Мярката се отнася за част от територията на общината и обхваща шест населени места – Русалско, Любино, Латинка, Аврамово, Песнопой и Сполука.
Причината за обявяването на бедственото положение е заливането на железобетонния мост над река Арда, разположен на републикански път в района на село Китница. В резултат на придошлите води мостът е станал непроходим, което отново остави засегнатите населени места без пътна връзка.
Със заповед на кмета е забранено движението и пребиваването на моторни превозни средства в определените критични участъци с цел гарантиране безопасността на населението. Мостът е единствената транспортна връзка за жителите на засегнатите села
|Още по темата:
|общо новини по темата: 341
|предишна страница [ 1/57 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Предлагат нови правила за управление на парите за втора пенсия
08:52 / 27.01.2026
Проф. Рачев: Този процес ще приключи днес, идва нова вълна
09:00 / 27.01.2026
Втори ден превозвачи затварят западните ни гранични пунктове
08:07 / 27.01.2026
Гледат делото срещу Кирил Петков за ареста на Борисов
07:55 / 27.01.2026
Президентът Йотова ще се срещне с Рая Назарян: Започва консултаци...
08:03 / 27.01.2026
Жълт код за дъжд и сняг
08:03 / 27.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
"Капките" се завръщат през февруари, но няма да се излъчват в неделя
17:22 / 25.01.2026
Учениците в Пловдив минават на онлайн обучение
12:21 / 26.01.2026
Дават 6000 лева заплата, свободните места - 20
09:25 / 26.01.2026
Живко Колев: Сбогом, слънчице мое
11:11 / 26.01.2026
Българи събират и продават левовете като антикварна стойност
17:23 / 25.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS