© Фейсбук Община Петрич обявява бедствено положение от 13:00 часа днес. Това съобщиха от Областна администрация - Благоевград.



Наводнени улици, мостове и мазета има общините Сандански и Петрич заради проливния дъжд, който вали от тази нощ в Югозападна България. На места падналите количества са от 20 до 80 литра на квадратен метър.



Кметът на Сандански обобщи ситуацията като сложна, тъй като има залят мост в град Сандански, река Лешница е излязла от коритото си край село Лиляново, има сигнали за наводнени мазета.



Наводнени мазета има и в селата Ново Делчево, Лешница, Джигурово. Част от улиците на Сандански също са наводнени. Силният дъжд създава проблеми и на зеленчуковата борса край село Кърналово.



Няма сигнали за бедстващи хора. Аварийни екипи са на терен, за да овладеят ситуацията. Затворен е пътят от Петрич към село Митино, тъй като е залят от вода.



По-рано днес заради дъжда се свлече скална маса в Кресненското дефиле, а също и в местността Предел.



Свлачищата вече са разчистени и движението се осъществява нормално към момента. Шофьорите да се движат с повишено внимание, защото са възможни нови срутвания и свлачища.



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.