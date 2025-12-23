ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Cериозни проблеми с даването на заплати в плик
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:40Коментари (0)322
©
Композитният индекс "Икономика на светло“ (КИИС) достига стойност от 79,44 пункта през 2024 г., което потвърждава устойчивата тенденция за изсветляване на българската икономика от 2010 г. насам. Спрямо 2023 г. индексът нараства с 1,44 пункта, като увеличение се отчита и при двата му компонента – статистическия и социологическия.

Данните бяха представени по време на пресконференция по проект BG05SFPR002-1.005-0004 "Комплексен подход за осигуряване на мотивирани квалифицирани човешки ресурси“, съфинансиран от Европейския социален фонд плюс по Програма "Развитие на човешките ресурси“.

Председателят на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Румен Радев подчерта, че изсветляването на икономиката е дългосрочна кауза за организацията. Той акцентира и върху факта, че през 2024 г. усилията на АИКБ за ограничаване и превенция на сивата икономика и недекларираната заетост са били отличени като най-добра практика от Европейския орган по труда.

"Това е изключително висока оценка, която заслужава да бъде ясно заявена“, посочи Радев.

По думите на проф. д-р Стефан Петранов, ключов експерт по проекта и ръководител на екипа, разработил индексите, основен принос за подобрението имат по-високата събираемост на ДДС, разширяването на безкасовите разплащания, по-добрият контрол върху акцизните стоки и относителната стабилност на пазара на труда.

"В резултат на тези фактори се отчита стабилна тенденция за намаляване на нивото на сивата икономика през годините“, допълни той.

В същото време Под-индексът "Заетост на светло“ (ПИЗС) отчита спад – от 82,24 пункта през 2023 г. до 80,21 пункта през 2024 г., което е най-ниската му стойност от 2020 г. насам. Анализът показва, че понижението се дължи както на влошаване на статистическия компонент, така и на по-негативни оценки на работодателите за практиките на трудовия пазар.

Продължават да бъдат отчетени сериозни проблеми със заплащането "в плик“, недекларирането на реалните възнаграждения и полагането на допълнителен труд без трудови договори. Особено притеснителен остава делът на младите хора, които формално не са нито в образование, нито на пазара на труда.

Румен Радев обърна внимание, че тази група често е погрешно интерпретирана. "Значителна част от тези млади хора всъщност работят, но при нерегламентирани и сиви трудови практики. Те са сред най-уязвимите жертви на сивата икономика и плащанията "в плик“, което изисква системен отговор“, заяви той.

Заместник-министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова подчерта, че Министерството разчита на научния подход, разработен и прилаган от АИКБ, за проследяване на напредъка в борбата със сивата икономика. По думите ѝ данните показват устойчива тенденция за подобряване на икономическата среда и нарастваща нетърпимост на бизнеса и обществото към недобросъвестни практики.

Въпреки положителната динамика на КИИС, анализът за 2024 г. потвърждава, че делът на сивата икономика в България остава относително висок. Сред основните фактори за това са продължаващата административна намеса на държавата на трудовия пазар чрез минималната работна заплата и минималните осигурителни доходи, ниската ефективност на институциите и високите нива на корупция.

Резултатите от КИИС и ПИЗС подчертават необходимостта от последователни и дългосрочни политики за ограничаване на недекларираната заетост, подобряване на институционалната среда и укрепване на връзката между реални доходи и осигуряване.

Пресконференцията беше водена от ръководителя на проекта доц. д-р Милена Ангелова – главен секретар на АИКБ. В нея участваха представители на АИКБ, Министерството на труда и социалната политика, експерти по темата и представители на медиите.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Без тирове на магистралите
07:00 / 23.12.2025
"Еконт" и "Спиди" с информация, която ще ви спести много
06:45 / 23.12.2025
Ако ще пазарувате от "Лидл" - ето го работното им време по празни...
06:20 / 23.12.2025
БНБ помага на незрящите да различават фалшивите евро банкноти и м...
22:52 / 22.12.2025
Увеличиха цената на водата от 1 януари
21:09 / 22.12.2025
Шефът на ТОЛ: Ще имаме ограничение в рамките на 5 часа, няма да м...
20:32 / 22.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Иво Сиромахов: Мишките победиха, такава е националната ни традиция
Иво Сиромахов: Мишките победиха, такава е националната ни традиция
13:35 / 22.12.2025
Венелин Петков окончателно се отказа
Венелин Петков окончателно се отказа
12:06 / 22.12.2025
Тежка загуба за Джордж Клуни
Тежка загуба за Джордж Клуни
15:44 / 21.12.2025
Деканът на ФКМЖ за уволнението на Цънцарова: Липсата на позиция на Златимир Йочев засилва усещането за непрозрачност
Деканът на ФКМЖ за уволнението на Цънцарова: Липсата на позиция на Златимир Йочев засилва усещането за непрозрачност
12:28 / 22.12.2025
Честито на Бойко Кръстанов!
Честито на Бойко Кръстанов!
19:53 / 21.12.2025
Журналист: Напускам bTV, Цънцарова има цялото ми уважение!
Журналист: Напускам bTV, Цънцарова има цялото ми уважение!
15:09 / 22.12.2025
Прекратяват плащанията с дебитни и кредитни карти на ПОС терминали в офисите на НАП
Прекратяват плащанията с дебитни и кредитни карти на ПОС терминали в офисите на НАП
20:20 / 22.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Зима 2025/2026 г.
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Коледно-новогодишни празници 2025/2026
Световна черна хроника
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: