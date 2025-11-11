ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Ценовият абсурд е факт! Изкупуват се за стотинки, но стигат левче по веригите
Автор: Екип Plovdiv24.bg 19:11Коментари (0)107
©
Тази година прекомерното производство на зеле доведе до рязък срив в изкупните цени, които паднаха до 0,30 лв. за килограм. Това е с около 0,15 лв. под реалната себестойност, а в същото време зеленчукът се продава в търговските вериги за до 1,29 лв. за килограм. За дисбаланса сигнализира Иван Кабуров от село Мало Конаре, Пазарджишко, заместник-председател на Българската асоциация на производителите на оранжерийна продукция.

По думите му през миналата година ситуацията е била диаметрално различна. Заради сушата добивите са били ниски и зеленчукът се е изкупувал по 0,80 лв. за килограм. Тогава високата цена е мотивирала много стопани да засадят повече площи, което в крайна сметка води до днешното свръхпредлагане.

Кабуров подчертава, че разликата между изкупните и крайните цени не отива при производителите. Според него липсата на регулация позволява прекомерни надценки, а решението е приемането на Закона за агрохранителната верига, който да осигури проследимост и контрол в цялата система.

Той настоява и за въвеждане на производствени квоти за следващата година, за да се избегнат масови фалити.

Производителят съобщи и за друга тревожна тенденция – през предстоящата зима техните отопляеми оранжерии ще останат празни.

"Третата причина е в лесния достъп до българския пазар на турски и албански краставици и домати. Бедата за потребителите е, че те се третират със забранени в Европейския съюз продукти за растителна защита" – алармира производителят пред Sinor.bg.

Заради разходите за отопление семейството му планира да започне оранжерийното производство едва на 1 март.


Още по темата: общо новини по темата: 809
09.11.2025 Повечето основни хранителни продукти и плодовете не спират да поскъпват
08.11.2025 Лоша новина за цената на яйцата
08.11.2025 Краставиците скочиха с 30% за няколко месеца
05.11.2025 Предупредиха ни: Следващия месец вече няма да има български ябълки
05.11.2025 Шоколадът ще бъде лукс до Коледа, цените скачат драстично 
05.11.2025 Александър Бубиа: Има осезаемо поскъпване при хранителните и нехранителните стоки през последните две седмици
предишна страница [ 1/135 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
НОИ с много важна новина за пенсиите
16:34 / 11.11.2025
Пенсионерка: Харча всичките си левове до Нова година! Нямам такив...
14:40 / 11.11.2025
България получава 438,6 млн. евро
14:13 / 11.11.2025
Правителството ускорява изграждането на четирилентов път Асеновгр...
13:46 / 11.11.2025
Гурбетчийка: Смених работата и за две години спестих 60 000 евро
13:04 / 11.11.2025
Митрофанова: Действията на България срещу "Лукойл" са прибързани ...
12:16 / 11.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Затягат условията за пенсиониране
Затягат условията за пенсиониране
12:21 / 09.11.2025
Предприемач: Ако имаш ТЕЛК, пенсия и работиш на заплата, най-вероятно имаш фалшив ТЕЛК
Предприемач: Ако имаш ТЕЛК, пенсия и работиш на заплата, най-вероятно имаш фалшив ТЕЛК
18:35 / 09.11.2025
Голям язовир в България се превърна в поле
Голям язовир в България се превърна в поле
10:00 / 09.11.2025
Пътуването, което сложи край на брака им окончателно
Пътуването, което сложи край на брака им окончателно
16:53 / 10.11.2025
Иван Христов към Мария Игнатова: Нойзи да не те чака тази вечер
Иван Христов към Мария Игнатова: Нойзи да не те чака тази вечер
22:55 / 09.11.2025
Пловдивчанка: Как е възможно вторият по големина град в България да се обслужва от две коли в неделя вечер?
Пловдивчанка: Как е възможно вторият по големина град в България да се обслужва от две коли в неделя вечер?
21:09 / 09.11.2025
Пловдивчанин: Не може регистрация на кола да ти отнеме цял ден или 200 лв. за нахалния господин
Пловдивчанин: Не може регистрация на кола да ти отнеме цял ден или 200 лв. за нахалния господин
10:34 / 11.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Зима 2025/2026 г.
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Европейско първенство по волейбол 2026
Световна черна хроника
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: