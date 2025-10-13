Ценовата верига на сиренето: Изкупната цена на млякото във фермите е 2,50 лв., 20 лв. е в мандрата и достига до 36 лв. в магазина

© Сиренето е сред храните с най-голямо поскъпване през последната година, показват данни на Комисията по стоковите борси и тържищата (КСБТ). Само за последните четири месеца цените на едро са се повишили с около 5%, а от борсата до крайния потребител цената скача с близо 100%.



Заради тези разлики Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) и Националната асоциация на млекопреработвателите повдигат въпроса за спекулативни практики на пазара. Междувременно Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) извършва анализ, който трябва да изясни причините за ценовия парадокс.



През май тази година на борсата килограм сирене се е продавал за 11,40 лв., а сега цената надхвърля 12 лв. В магазините обаче килограмът вече струва между 20 и 30 лв.



"Цените са много високи, а качеството е ниско. Дори и сирене за 20 лв. не отговаря на стандартите“, споделя потребител.



"В Гърция и Италия цената е много по-ниска – не разбирам защо тук е толкова скъпо“, казва друг.



"От магазин не купувам – взимам от мандра. Излиза по-евтино и по-качествено“, добавя трети.



Разликите в цените проличават ясно при проследяване на веригата от производството до търговията.



При овчето сирене изкупната цена на млякото във фермите е между 2,30 и 2,50 лв. за литър. От мандрите сиренето излиза на цена между 16 и 20 лв. за килограм, а в магазините вече се предлага между 30 и 36 лв. за килограм.



Председателят на Националната асоциация на млекопреработвателите Владислав Михайлов коментира пред БНТ:



"Имаме няколко малко на брой, но много силни търговци на дребно – големите вериги. Тъй като нямат реална конкуренция, те работят при изключително близки ценови условия и си позволяват да залагат ненормално високи надценки. Цялата печалба остава в търговеца на дребно.“



Търговските вериги обаче отхвърлят обвиненията. По думите им те работят изцяло "на светло“, плащат осигуровки върху реалните възнаграждения и са сред най-големите данъкоплатци.



Според техни данни, печалбата им е едва 3–4%, докато при производителите достига около 16%.



Окончателният анализ на КЗК се очаква да бъде публикуван в близките седмици. Комисията съобщи, че все още събира документи от участниците по веригата, но междинните резултати вече показват сериозни проблеми на пазара на млечни продукти, свързани както с производството, така и с високите надценки в сектора.