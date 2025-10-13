ИЗПРАТИ НОВИНА
Ценовата верига на сиренето: Изкупната цена на млякото във фермите е 2,50 лв., 20 лв. е в мандрата и достига до 36 лв. в магазина
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:48Коментари (1)590
©
Сиренето е сред храните с най-голямо поскъпване през последната година, показват данни на Комисията по стоковите борси и тържищата (КСБТ). Само за последните четири месеца цените на едро са се повишили с около 5%, а от борсата до крайния потребител цената скача с близо 100%.

Заради тези разлики Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) и Националната асоциация на млекопреработвателите повдигат въпроса за спекулативни практики на пазара. Междувременно Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) извършва анализ, който трябва да изясни причините за ценовия парадокс.

През май тази година на борсата килограм сирене се е продавал за 11,40 лв., а сега цената надхвърля 12 лв. В магазините обаче килограмът вече струва между 20 и 30 лв.

"Цените са много високи, а качеството е ниско. Дори и сирене за 20 лв. не отговаря на стандартите“, споделя потребител.

"В Гърция и Италия цената е много по-ниска – не разбирам защо тук е толкова скъпо“, казва друг.

"От магазин не купувам – взимам от мандра. Излиза по-евтино и по-качествено“, добавя трети.

Разликите в цените проличават ясно при проследяване на веригата от производството до търговията.

При овчето сирене изкупната цена на млякото във фермите е между 2,30 и 2,50 лв. за литър. От мандрите сиренето излиза на цена между 16 и 20 лв. за килограм, а в магазините вече се предлага между 30 и 36 лв. за килограм.

Председателят на Националната асоциация на млекопреработвателите Владислав Михайлов коментира пред БНТ:

"Имаме няколко малко на брой, но много силни търговци на дребно – големите вериги. Тъй като нямат реална конкуренция, те работят при изключително близки ценови условия и си позволяват да залагат ненормално високи надценки. Цялата печалба остава в търговеца на дребно.“

Търговските вериги обаче отхвърлят обвиненията. По думите им те работят изцяло "на светло“, плащат осигуровки върху реалните възнаграждения и са сред най-големите данъкоплатци.

Според техни данни, печалбата им е едва 3–4%, докато при производителите достига около 16%.

Окончателният анализ на КЗК се очаква да бъде публикуван в близките седмици. Комисията съобщи, че все още събира документи от участниците по веригата, но междинните резултати вече показват сериозни проблеми на пазара на млечни продукти, свързани както с производството, така и с високите надценки в сектора.


13.10.2025 Потребителската кошница поевтиня с два лева за седмица
11.10.2025 Пламен Димитров: Не може сиренето да е 11,63 лева на борсата, а в търговските вериги да е 19
11.10.2025 Цената на кафето расте в цял свят 
10.10.2025 Производител от Пловдивско: Вносните фъстъци от Китай и Аржентина масово се представят за садовски
07.10.2025 "Билла" и "Лидл" в портала за мониторинг на цените
06.10.2025 Лозар: На пазарите масово се продава румънско грозде, обозначено като
българско
Голям провал за ГЕРБ, Пеевски ги разгроми
11:47 / 13.10.2025
11:47 / 13.10.2025
Собственик на апартаменти: Oсновната причина за случилото се е на...
11:38 / 13.10.2025
11:38 / 13.10.2025
Няма друга държава, в която на цената на едно кафе можеш да посет...
11:07 / 13.10.2025
11:07 / 13.10.2025
Прокурор за схемата с изчезналите 55 млн. лв. за строежа АМ "Хему...
10:54 / 13.10.2025
10:54 / 13.10.2025
bTV и Сашо Кадиев в центъра на скандал с измислен наследник на Па...
10:41 / 13.10.2025
10:41 / 13.10.2025
Освен с по-добрите магистрали, Сърбия ни изпревари дори и в защит...
10:16 / 13.10.2025
10:16 / 13.10.2025

Ученичка от Английската в Пловдив спечели "Стани богат"
22:15 / 11.10.2025
Ученичка от Английската в Пловдив спечели "Стани богат"
22:15 / 11.10.2025
Още два дни около Нова година стават почивни, почти няма да работим по празниците
14:10 / 11.10.2025
Още два дни около Нова година стават почивни, почти няма да работим по празниците
14:10 / 11.10.2025
Пламен Димитров: Не може сиренето да е 11,63 лева на борсата, а в търговските вериги да е 19
11:51 / 11.10.2025
Пламен Димитров: Не може сиренето да е 11,63 лева на борсата, а в търговските вериги да е 19
11:51 / 11.10.2025
Сашка Васева: Готова съм
Сашка Васева: Готова съм
09:30 / 12.10.2025
Слави Трифонов: От днес моят колега и приятел Иво Сиромахов не работи при нас
19:31 / 11.10.2025
Слави Трифонов: От днес моят колега и приятел Иво Сиромахов не работи при нас
19:31 / 11.10.2025
Дете откарано спешно в болница в Пловдив, майката не знае кои са бащите и на останалите пет
13:26 / 11.10.2025
Дете откарано спешно в болница в Пловдив, майката не знае кои са бащите и на останалите пет
13:26 / 11.10.2025
Задаващ се циклон носи нови значителни валежи!
15:24 / 11.10.2025
Задаващ се циклон носи нови значителни валежи!
15:24 / 11.10.2025
