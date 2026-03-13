Цените на храната в българските хижи продължават да предизвикват дискусии сред туристите, особено когато се сравняват с разходите за планински преходи в чужбина. В социалните мрежи наскоро се появи информация за менюто на хижа "Васильов“ в Стара планина, споделена от туристка, която бе изненадана от високите цени на традиционните ястия и напитки.Според публикувания ценоразпис, обяд или вечеря с класически български супи като боб чорба, шкембе или пилешка чорба струва между 4 и 5 евро, докато ястията като картофена яхния или зелен боб със свинско достигат 5-6 евро. По-сериозни суми се искат за бъркани яйца със сирене - 10 евро, а за някои традиционни добавки като домашна сланина или салата със зеле и моркови се плащат по 3 евро. Напитките също не са евтини: кафе струва 2 евро, чай -1 евро, бира и безалкохолни -по 3 евро, а домашната ракия и червеното вино са съответно 3 и 5 евро.Коментари под публикацията показаха различни реакции. Някои потребители отбелязаха, че това е нормално, като се има предвид, че цените в хижите винаги са по-високи в сравнение с магазините и че за много хора престоят в планината е удоволствие, за което са готови да платят. Други предположиха, че в хижата са "обърнали“ цените от левове в евро, без реално превалутиране, което също обяснява високите стойности. Не липсваха и иронични коментари за "клуба на богатите“ и сравнението с хижите в други държави, където цените понякога са сходни или дори по-високи.Интересен момент в обсъжданията бе и личният опит на турист от миналата пролет, когато той заминава за 27-дневен преход в Хималаите. Общите разходи за пермити, транспорт, нощувки, храна, напитки и малки удоволствия са били около 850 евро, а с добавяне на самолет и виза сумата е достигнала 1400–1500 евро - което прави средно по около 50 евро на ден. Оттук възниква въпросът доколко е възможно човек да оцелее и да се наслаждава на престоя си по българските хижи със същия бюджет, ако включва и няколко бири или кафе на ден.