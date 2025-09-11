ИЗПРАТИ НОВИНА
Цената на краве сиренето и на прясното мляко в България е по-висока от тази в Германия, Нидерландия и Франция
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:12
©
Има огромна вероятност за картел при ценообразуването на млечните продукти у нас. Това каза днес, 10 септември, в Русе президентът на КНСБ Пламен Димитров. Той участва в разширено заседание на Регионалния съвет на конфедерацията, проведе срещи в няколко фирми и разговаря с областния управител на града.

Димитров бе категоричен, че абсолютната цена на млечните продукти в страната ни е най-високата в Европейския съюз.

"Ние наблюдаваме същите тези търговски вериги в седем държави от няколко години. Цената на кравето сирене и на прясното мляко в България в последните две години е една от най-високите – по-висока е от Германия, Нидерландия, Франция. По този повод твърдя, че там има нещо нередно,“ заяви президентът на КНСБ.

Той посочи, че се очаква до края на месеца КЗК да приключи секторен анализ на хранителните продукти с акцент върху млечните. "Ако това наистина се потвърди, трябва най-накрая КЗК да вземе конкретни решения и санкции. И тогава да видим има ли държавата наистина железен юмрук, или само си приказваме,“ коментира още Димитров.

"Наблюдаваме над 600 обекта в 80 общини всеки месец. Това се повтаря вече трети месец поред и тази тенденция за нас показва непазарно поведение както на големите вериги, така и на тези, които доставят от борсата до съответния магазин 21 стоки, които наблюдаваме. Това, ако не се пресече, каквото и да обясняваме, че еврото ще бъде полезно и добро, отива по дяволите“, обясни президентът на КНСБ.

Той заяви, че данните от първото извършено от КНСБ наблюдение на цените са подадени в НАП и КЗК.

Димитров коментира, че минималната работна заплата от началото на 2026 г. ще бъде 620 евро или 1213 лева – "независимо дали му харесва на някой, или не“. По думите му, ако след влизането на България в еврозоната за 10 години се постигне подобен ръст като в Латвия, Литва и Естония, средната заплата у нас, която е около 1250 евро, би трябвало да достигне 3200 – 3300 евро. Той каза още, че данните досега показват ясно, че заплатите растат по-бързо след влизането на една държава в еврозоната, отколкото преди това, а инфлацията се повишава по-бавно.

"Това са данни, които са обективни. Дали ще се повторят в България, е трудно да кажа. Ние искаме заплатите ежегодно да растат с минимум между 10 и 15 процента", каза Димитров.

Преди заседанието на Регионалния съвет Димитров се срещна с областния управител на Русе Драгомир Драганов, който му връчи почетен знак за провеждане на ефективен социален диалог, висока гражданска активност и предприемане на последователни действия за отстояване на интересите на работещите.

Сред мотивите за даване на отличието са още усилията за подобряване условията на труд и осигуряването на стабилна среда за диалог и сътрудничество, което от своя страна е основа за постигане на социална справедливост.

По време на срещата двамата обсъдиха редица социални и икономически въпроси. В срещата с Областна администрация – Русе участваха координаторът на КНСБ в Русе Боянка Димитрова, както и омбудсманът Валентин Димитров.


