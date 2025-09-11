ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Цената на краве сиренето и на прясното мляко в България е по-висока от тази в Германия, Нидерландия и Франция
Димитров бе категоричен, че абсолютната цена на млечните продукти в страната ни е най-високата в Европейския съюз.
"Ние наблюдаваме същите тези търговски вериги в седем държави от няколко години. Цената на кравето сирене и на прясното мляко в България в последните две години е една от най-високите – по-висока е от Германия, Нидерландия, Франция. По този повод твърдя, че там има нещо нередно,“ заяви президентът на КНСБ.
Той посочи, че се очаква до края на месеца КЗК да приключи секторен анализ на хранителните продукти с акцент върху млечните. "Ако това наистина се потвърди, трябва най-накрая КЗК да вземе конкретни решения и санкции. И тогава да видим има ли държавата наистина железен юмрук, или само си приказваме,“ коментира още Димитров.
"Наблюдаваме над 600 обекта в 80 общини всеки месец. Това се повтаря вече трети месец поред и тази тенденция за нас показва непазарно поведение както на големите вериги, така и на тези, които доставят от борсата до съответния магазин 21 стоки, които наблюдаваме. Това, ако не се пресече, каквото и да обясняваме, че еврото ще бъде полезно и добро, отива по дяволите“, обясни президентът на КНСБ.
Той заяви, че данните от първото извършено от КНСБ наблюдение на цените са подадени в НАП и КЗК.
Димитров коментира, че минималната работна заплата от началото на 2026 г. ще бъде 620 евро или 1213 лева – "независимо дали му харесва на някой, или не“. По думите му, ако след влизането на България в еврозоната за 10 години се постигне подобен ръст като в Латвия, Литва и Естония, средната заплата у нас, която е около 1250 евро, би трябвало да достигне 3200 – 3300 евро. Той каза още, че данните досега показват ясно, че заплатите растат по-бързо след влизането на една държава в еврозоната, отколкото преди това, а инфлацията се повишава по-бавно.
"Това са данни, които са обективни. Дали ще се повторят в България, е трудно да кажа. Ние искаме заплатите ежегодно да растат с минимум между 10 и 15 процента", каза Димитров.
Преди заседанието на Регионалния съвет Димитров се срещна с областния управител на Русе Драгомир Драганов, който му връчи почетен знак за провеждане на ефективен социален диалог, висока гражданска активност и предприемане на последователни действия за отстояване на интересите на работещите.
Сред мотивите за даване на отличието са още усилията за подобряване условията на труд и осигуряването на стабилна среда за диалог и сътрудничество, което от своя страна е основа за постигане на социална справедливост.
По време на срещата двамата обсъдиха редица социални и икономически въпроси. В срещата с Областна администрация – Русе участваха координаторът на КНСБ в Русе Боянка Димитрова, както и омбудсманът Валентин Димитров.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 757
|предишна страница [ 1/127 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Вятър, дъжд и градушки, видимостта ще бъде намалена, ето къде
06:50 / 11.09.2025
На прага на отоплителния сезон: Експерти притеснени от отпадането...
23:13 / 10.09.2025
Лоша новина за ракията
22:20 / 10.09.2025
Керемедчиев за дроновете над Полша: Такъв тип инциденти ще зачест...
21:17 / 10.09.2025
Радев за руските дронове в полското небе: Подобни действия подкоп...
20:24 / 10.09.2025
Локализираха пожара в Сакар
19:55 / 10.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Голяма верига планира да открие 150 обекта в България
12:15 / 09.09.2025
"Вайбър" добавя нова функция
13:12 / 09.09.2025
Джизъса за новата си: Тя е непоносима
07:43 / 09.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS