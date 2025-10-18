ЗАРЕЖДАНЕ...
|Бум на златни сватби в скалната столица на България
Подготовката започна и след месец Белоградчик от град на скалите ще се превърне в град на любовта.
50 години заедно, 50 години брачен съюз, 50 години обич и разбирателство – това отбелязват Митка и Иван Иванови от Белоградчик.
"Годините минаваха, минаваха и станаха 50", през сълзи споделя Митка пред Нова тв.
"От пръв поглед ми хареса и си помислих: Това момиче ако някога ме обикне бихме създали семейство“, спомня си Иван.
"Той работеше в едно предприятие и си беше наранил пръста. Беше го страх да ходи на превръзки и аз го водих една седмица. Може би затова си е казал тази жена ще бъде", разказва Митка.
Съвместната им история обаче тепърва започвала.
"Имаха събор в Плешивец и отиваме на събора с приятели и той ми каза "Оставаш“, казах му: "Как ще оставам? Нашите не знаят!". Обаче останах", признава Митка.
Сватбата била в родното село на Иван - Плешивец и били поканили цялото село.
