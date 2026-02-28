Българско семейство се оказа в напрегната ситуация в Близкия изток, след като въздушното пространство в региона беше затворено вследствие на ударите на САЩ и Израел по Иран. Семейството е било на почивка в Дубай и трябвало да се върнат на 28 февруари. В деня на заминаването си те излетели към Турция, но при достигане на въздушното пространство над Кувейт получили информация, че небето се затваря заради ескалацията на напрежението."Днес излетяхме за Турция, но като стигнахме Кувейт, затвориха въздушното пространство. Около два часа летяхме обратно и сега пак сме в горещата точка“, разказва Константин Попов пред NOVA.Самолетът е бил пренасочен обратно към Дубай, където семейството отново е настанено в същия хотел, но без багажа си. В далечината се чували гърмежи. По думите им, ситуацията е била изключително напрегната."Реално летяхме през Залива по същото време, в което ракетите са били във въздуха“, споделят те.Семейството очаква развитие на ситуацията и възможност да се прибере безопасно в България.Обстановката в региона остава динамична, а редица авиокомпании продължават да пренасочват или отменят полети заради рисковете във въздушното пространство.