ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Българският спортен тотализатор с престижно отличие за Отговорна игра от Case Study Challenge 2025
БСТ е единственият хазартен оператор в България, който притежава Сертификат за ангажираност към Отговорна игра, издаден от Асоциацията на европейските лотарии. Това отличие поставя Дружеството в елита на европейските оператори, които не просто изпълняват, а надграждат стандартите за отговорно поведение в сектора.
Отговорната игра е цялостен подход към хазарта, насочен към това да предпази потребителите – и особено хората в риск – от развитието на зависимости. Тя включва информиране, ранна превенция, ясни правила, лимити, прозрачност и активни политики за подкрепа. Българският спортен тотализатор прилага тези принципи последователно и дългосрочно, като се утвърждава като лидер в отговорната игра в България.
В рамките на Европейската седмица за отговорна игра БСТ организира и собствена национална кампания, насочена към повишаване на информираността за рисковете от прекомерна игра, начините за лична защита и наличните инструменти за самоконтрол. Акцентът бе поставен върху това, че хазартът трябва да остане форма на развлечение, а не средство за решаване на финансови проблеми.
Case Study Challenge 2025 премина през няколко тура на селекция, оценявани от международно шестчленно жури. Българският представител в състава на журито бе доц. Петкова от Национална спортна академия, което подчертава и експертната тежест на оценката.
Наградата за Отговорна игра бе връчена на изпълнителния директор на Български спортен тотализатор – г-н Любомир Петров, като признание за визията и последователността, с които БСТ развива своите политики в тази област. Тя потвърждава, че мисията на държавния хазартен оператор надхвърля рамките на игрите – става дума за отговорност, доверие и дългосрочна подкрепа за обществото и българския спорт.
Български спортен тотализатор ще продължи да инвестира в Отговорна игра, защото вярва, че когато забавлението е осъзнато, а правилата – справедливи и прозрачни, печели не само играчът, а цялата общност.
С това отличие БСТ още веднъж показва, че истинската голяма печалба са хората, спортът и доверието, което успяваме да запазим.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Пускат Благомир Коцев на свобода срещу 200 000 лева
17:13 / 27.11.2025
Синът на бизнесмена от Мадан свалял чужда жена, затова е бил убит...
16:41 / 27.11.2025
10 бивши министри с декларация с 5 предложения за реформи в Бюдже...
17:18 / 27.11.2025
Слави Трифонов: При определени условия се завръщам като водещ
16:25 / 27.11.2025
Единственият кмет-парамедик в България управлява село на 45 км от...
16:11 / 27.11.2025
Новата програма обещава ваучери от 20 000 лв. на домакинство, но ...
16:05 / 27.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Пенсионер: Не искам коледни надбавки
20:05 / 25.11.2025
През 2026 година започва нов етап за човечеството
19:21 / 26.11.2025
Семейство от трима души загина на Околовръстното на Пловдив!
08:05 / 25.11.2025
Пловдив изпревари София, но е изправен пред огромен проблем
13:36 / 25.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS