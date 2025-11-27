ИЗПРАТИ НОВИНА
Българският спортен тотализатор с престижно отличие за Отговорна игра от Case Study Challenge 2025
Автор: Георги Куситасев 17:18
© БСТ
© БСТ
На днешна церемония, която се проведе в Интер Експо Център, гр. София, Български спортен тотализатор (БСТ) бе отличен с наградата за Отговорна игра в рамките на Case Study Challenge 2025 – част от Европейската седмица за отговорна игра. Признанието идва като резултат от последователната и системна работа на тотализатора в областта на превенцията на хазартни зависимости, националните програми за информираност и обучение, както и доказания принос към обществото и българския спорт.

БСТ е единственият хазартен оператор в България, който притежава Сертификат за ангажираност към Отговорна игра, издаден от Асоциацията на европейските лотарии. Това отличие поставя Дружеството в елита на европейските оператори, които не просто изпълняват, а надграждат стандартите за отговорно поведение в сектора.

Отговорната игра е цялостен подход към хазарта, насочен към това да предпази потребителите – и особено хората в риск – от развитието на зависимости. Тя включва информиране, ранна превенция, ясни правила, лимити, прозрачност и активни политики за подкрепа. Българският спортен тотализатор прилага тези принципи последователно и дългосрочно, като се утвърждава като лидер в отговорната игра в България.

В рамките на Европейската седмица за отговорна игра БСТ организира и собствена национална кампания, насочена към повишаване на информираността за рисковете от прекомерна игра, начините за лична защита и наличните инструменти за самоконтрол. Акцентът бе поставен върху това, че хазартът трябва да остане форма на развлечение, а не средство за решаване на финансови проблеми.

Case Study Challenge 2025 премина през няколко тура на селекция, оценявани от международно шестчленно жури. Българският представител в състава на журито бе доц. Петкова от Национална спортна академия, което подчертава и експертната тежест на оценката.

Наградата за Отговорна игра бе връчена на изпълнителния директор на Български спортен тотализатор – г-н Любомир Петров, като признание за визията и последователността, с които БСТ развива своите политики в тази област. Тя потвърждава, че мисията на държавния хазартен оператор надхвърля рамките на игрите – става дума за отговорност, доверие и дългосрочна подкрепа за обществото и българския спорт.

Български спортен тотализатор ще продължи да инвестира в Отговорна игра, защото вярва, че когато забавлението е осъзнато, а правилата – справедливи и прозрачни, печели не само играчът, а цялата общност.

С това отличие БСТ още веднъж показва, че истинската голяма печалба са хората, спортът и доверието, което успяваме да запазим.







