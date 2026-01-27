ЗАРЕЖДАНЕ...
|Българският мед изчезва
"Последните повече от 10 години отглеждането на пчели става проблемно. Освен тези фактори, има и неглижирани проблеми от страна на отговорни фактори в държавата. Има много проблеми, които не могат да се решат бързо", заяви пред NOVA News председателят на сдружение "Обединен български пчеларски съюз" инж. Михаил Михайлов.
Той допълни, че от сдружението имат изготвена стратегия за развитие на българското пчеларство, която от няколко години отлежава в Министерството на земеделието.
"Ние предлагаме да се създаде звено към дирекция "Животновъдство", което да отговаря пряко за пчелите и за съответните програми за подпомагане на пчеларите", каза Михайлов.
Отдава това на ниската доходност от пчелните продукти, която годишно е от порядъка на 50 до 100 милиона евро.
"Но се пренебрегва фактът, че пчелите не са само източник на мед и пчелни продукти – те опрашват. А опрашителната дейност, в стойностно изражение, е между 1 и 2 милиарда евро годишно за страна като България", каза Михайлов.
