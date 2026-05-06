Български пилоти и авиационни инженери в Трета авиобаза "Граф Игнатиево“ разказаха за интензивното си обучение в САЩ и готовността на базата да приеме новите изтребители F-16 Block 70. Модернизацията на инфраструктурата и усвояването на високотехнологичната техника бележат нов етап в развитието на родните Военновъздушни сили.

Според капитан Светослав Пентиев, преминал специализирана подготовка в Съединените щати, пътят до пилотската кабина на модерната машина е "сбъдната мечта“. Процесът на обучение е включвал детайлни наземни занятия, работа със симулатори и изпитвания по всички системи на самолета, като основният акцент е поставен върху способността за мигновена реакция при критични ситуации, информира Nova.

Авиационният инженер капитан Ивайло Каменов подчерта ключовата роля на техническия състав за безопасността на полетите. Той посочи, че новата модификация F-16 разполага със съвременна дигитална система за диагностика, която значително оптимизира процеса по откриване и отстраняване на технически проблеми. Работата с новия тип техника изисква планиране и постоянна комуникация между инженерния и летателния състав.

Командирът на базата полк. Методи Орлов (който заема тази длъжност и в момента) потвърди, че инфраструктурата е напълно обновена, като са модернизирани пистата, складовите помещения и системите за сигурност. Той уточни, че цялостното усвояване на възможностите на изтребителя е дългосрочен процес, който в международен мащаб отнема между две и половина и четири и половина години. Според командира, подготовката на екипите продължава, като се очаква в базата да пристигнат още пилоти, завършили обучението си в САЩ.