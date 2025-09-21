ЗАРЕЖДАНЕ...
|Български сеизмолог разкри изобилна серия трусове в Турция
Четири чáса по-рано източникът на бъдещото земетресение с магнитуд 4.2 произвежда форшок с магнитуд 2.0. Вторичните трусове от същия източник до 19 часá в неделя са 50, както показва каталогът на истанбулската обсерватория Кандили. Магнитудният диапазон е от 1 до 2.9, дълбочинният – от 3 до 17 километра, т.е. активираното пространство е в горните части на земната кора.
Същевременно са усетени десетина слаби труса от активирания на 7 септември т.г. земетръсен източник във вилает Балъкесир с магнитуд на главен трус 6.1. Най-силният афтершок от неделната последователност е с магнитуд 3.4.
Това съобщи за "Фокус" Румяна Главчева, експерт-сеизмолог, дописен член на БАНИ, дългогодишен ръководител на секция "Сеизмология" в Геофизичен институт (дн. НИГГГ-БАН).
Новото огнище, обаче, не е продукт на движения по същата разломна система, както се вижда от приложената илюстрация. Засега новото пространство на сеизмична активност е свързано с къси нарушения, образувани на север от системата ориентирана запад-северозапад – изток-югоизток. Разстоянието до огромното количество трусове, станали през септември южно от град Балъкесир, е около 70 километра.
Общото в двата земетръсни процеса е причината за натрупване и освобождаване на напрежения, а именно взаимодействието между трите големи тектонски плочи Африканска, Арабска и Евразийска, където се включва и плочата с по-малки размери Анадолска.
