|Български писател: Училището не е кафене с Wi-Fi
"Някога децата влизаха в училище, за да се научат да мислят. Днес често влизат, за да проверят известия. И когато едно просто устройство започне да замества въображението, вниманието и любопитството, тогава не говорим за прогрес, а за доброволно оглупяване", пише той.
"Режим без телефони не е крачка назад, а крачка към човека. Световни изследвания показват, че децата без постоянен достъп до екран се концентрират по-добре, запомнят повече, пишат по-смислено и дори спят по-дълбоко. В Япония, Финландия и Франция това вече не е спор – а правило. Училището не е кафене с Wi-Fi. То е място, където се изгражда мислене, не зависимост", казва още писателя.
