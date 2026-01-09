ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Български "еднорог" е на път да стане компания за 2 млрд. долара
Автор: Екип Plovdiv24.bg 20:25Коментари (0)47
©
Българският финтех стартъп води преговори за над 100 млн. долара финансиране, сочи информация на Bloomberg

Българският стартъп за управление на корпоративни разходи Payhawk подготвя нов инвестиционен рунд, който има потенциала да удвои оценката на компанията до близо 2 млрд. долара. Това съобщава Bloomberg News, позовавайки се на източници, запознати с плановете на компанията.

Според публикацията Payhawk води активни преговори за привличане на капитал в размер на над 100 млн. долара. От компанията са отказали официален коментар по темата пред технологичното издание PYMNTS, което също разпространи информацията.

Планираният инвестиционен рунд се разглежда като ясен сигнал за запазващия се интерес на инвеститорите към финтех компаниите в Европа. Това се случва на фона на нарастващата конкуренция за капитал от страна на проекти в сферата на изкуствения интелект.

Анализаторът от PitchBook Навина Раджан коментира пред Bloomberg, че финтех секторът в Европа остава "устойчив“ и демонстрира зрялост, която продължава да привлича значителни инвестиции.

"Извън AI, в Европа виждаме едни от най-големите скокове именно във финтех сектора, благодарение на зрелостта на тези компании“, отбелязва тя.

През 2024 г. компанията отчита 78% ръст на приходите, което допълнително засилва интереса на инвеститорите.

През ноември Payhawk разшири възможностите си за електронно фактуриране в цяла Европа чрез партньорство с испанската компания Invopop. Интеграцията позволява на финансовите екипи да получават, валидират и заплащат електронни фактури директно в платформата на Payhawk, без необходимост от допълнителни системи.

Според анализ на PYMNTS, компаниите все по-често търсят решения като Payhawk, тъй като корпоративните разходи стават все по-дигитални, глобализирани и извършвани в реално време. В същото време много финансови отдели продължават да разчитат на ръчни и остарели процеси, което води до оперативни рискове, забавяния и потенциални регулаторни проблеми.

Ръстът на дигиталните плащания и дистанционната работа допълнително усложнява управлението на корпоративните финанси. Платформи като Payhawk адресират тези предизвикателства, като обединяват всички финансови операции – от корпоративни карти до плащания към доставчици – в една цялостна екосистема, осигуряваща пълна прозрачност и контрол върху финансовите потоци.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Асланов: Радев няма да направи партия до края на президентския ма...
18:35 / 09.01.2026
Владимир Иванов: България се справя по-добре от Хърватия при въве...
17:36 / 09.01.2026
Шефът на Кауфланд: Между 2 и 5 януари ние бяхме най-големият "бан...
17:24 / 09.01.2026
Орка – единственото куче у нас, обучено да открива фалшиви евроба...
17:22 / 09.01.2026
Отменено е частичното бедствено положение в Крумовград
16:38 / 09.01.2026
Бойко Борисов: Ще върнем мандата!
16:36 / 09.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Едностранна промяна на лимити за теглене от банкомати – от 400 лева на 100 евро
Едностранна промяна на лимити за теглене от банкомати – от 400 лева на 100 евро
11:16 / 07.01.2026
Хотел за баровци отвори в Пловдивско, не се допускат автомобили
Хотел за баровци отвори в Пловдивско, не се допускат автомобили
11:47 / 07.01.2026
Родена е на днешния ден през 1942 г. като Фейме Кестебекова, но всички я знаят като Валя Балканска
Родена е на днешния ден през 1942 г. като Фейме Кестебекова, но всички я знаят като Валя Балканска
08:26 / 08.01.2026
НИМХ коригира прогнозата, идва по-голям студ от очакваното
НИМХ коригира прогнозата, идва по-голям студ от очакваното
14:30 / 07.01.2026
Нов водещ по телевизията
Нов водещ по телевизията
12:56 / 07.01.2026
24 коли са потрошени след екшъна на Скобелева майка, в основата е полудял сириец
24 коли са потрошени след екшъна на Скобелева майка, в основата е полудял сириец
10:39 / 08.01.2026
Meteo Balkans: Навлизаме във фалшива зима
Meteo Balkans: Навлизаме във фалшива зима
19:51 / 08.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
България в еврозоната
Зима 2025/2026 г.
Световна черна хроника
Президентска партия
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: