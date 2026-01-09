ЗАРЕЖДАНЕ...
|Български "еднорог" е на път да стане компания за 2 млрд. долара
Българският стартъп за управление на корпоративни разходи Payhawk подготвя нов инвестиционен рунд, който има потенциала да удвои оценката на компанията до близо 2 млрд. долара. Това съобщава Bloomberg News, позовавайки се на източници, запознати с плановете на компанията.
Според публикацията Payhawk води активни преговори за привличане на капитал в размер на над 100 млн. долара. От компанията са отказали официален коментар по темата пред технологичното издание PYMNTS, което също разпространи информацията.
Планираният инвестиционен рунд се разглежда като ясен сигнал за запазващия се интерес на инвеститорите към финтех компаниите в Европа. Това се случва на фона на нарастващата конкуренция за капитал от страна на проекти в сферата на изкуствения интелект.
Анализаторът от PitchBook Навина Раджан коментира пред Bloomberg, че финтех секторът в Европа остава "устойчив“ и демонстрира зрялост, която продължава да привлича значителни инвестиции.
"Извън AI, в Европа виждаме едни от най-големите скокове именно във финтех сектора, благодарение на зрелостта на тези компании“, отбелязва тя.
През 2024 г. компанията отчита 78% ръст на приходите, което допълнително засилва интереса на инвеститорите.
През ноември Payhawk разшири възможностите си за електронно фактуриране в цяла Европа чрез партньорство с испанската компания Invopop. Интеграцията позволява на финансовите екипи да получават, валидират и заплащат електронни фактури директно в платформата на Payhawk, без необходимост от допълнителни системи.
Според анализ на PYMNTS, компаниите все по-често търсят решения като Payhawk, тъй като корпоративните разходи стават все по-дигитални, глобализирани и извършвани в реално време. В същото време много финансови отдели продължават да разчитат на ръчни и остарели процеси, което води до оперативни рискове, забавяния и потенциални регулаторни проблеми.
Ръстът на дигиталните плащания и дистанционната работа допълнително усложнява управлението на корпоративните финанси. Платформи като Payhawk адресират тези предизвикателства, като обединяват всички финансови операции – от корпоративни карти до плащания към доставчици – в една цялостна екосистема, осигуряваща пълна прозрачност и контрол върху финансовите потоци.
