|Българска семейна козметична фирма превзе Азия
"Това признание е изключително ценно за нас, защото идва от един от най-конкурентните пазари в света, на който работят всички световни производители, а потребителите са информирани и оценяват високо качеството. Ние ще продължим да развиваме нови формули и да представяме продукти, вдъхновени от българската природа, които впечатляват клиентите ни по целия свят", коментира Кръчмаров.
Наградата в Китай има за цел да отличи водещи марки от индустрията, които имат дълбоко въздействие, насърчават иновациите и се радват на широко пазарно и потребителско признание.
Това е второто престижно отличие, което българският семеен бизнес печели в Азия тази година, след като стана и първата чуждестранна компания, класирана сред първите на наградите за устойчивост в козметичния сектор в Япония.
От Ecomaat са горди, че използват автентично, висококачествено био розово масло и розова вода, произведени от био сиртифицирани цветове на Rosa Damascena, пише money.bg. Дружеството има изцяло затворен цикъл на производство и над 20 години опит в производството на био сертифицирани етерични масла и екстракти.
"По този начин създаваме изцяло натурални козметични продукти от много висок клас", подчертава Атанас Кръчмаров.
Ecomaat стопанисва над 500 дка градини с биосертифицирани етеричномаслени култури. Притежава и производствена база в софийското село Мирково, в която е внедрена и първата в България зелена технология за екстракция на масла със свръхкритичен въглероден двуокис. Чрез специална технология, внедрена в производството, успява да се извлече и вложи в продуктите уникални по рода и състава си екстракти, без аналог в световен мащаб, като люляк, ирис и липа.
Именно в Мирково компанията разработва и произвежда био сертифицирани козметичните продукти с високо качество, като ги продава както в България, така и в чужбина. Едни от най-големите пазари на българския производител, който има дистрибуционни канали в над 30 страни в Европа и Азия, са Япония и Китай.
