ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Българска Ривиера лека-полека се оформя в Кавала
Брокерски фирми съобщават за засилен интерес към всякакъв тип имоти – от терени за каравани до луксозни триетажни вили. Новото строителство в района се изкупува още в начален етап, като основните купувачи отново са българи.
До преди няколко години цената на квадратен метър в Кавала е била около 900 евро, но днес сделки под 2000 евро практически няма. Въпреки това търсенето остава високо. Част от собствениците използват имотите си за лятна почивка, други ги отдават под наем, а по-възрастните българи избират да се установят постоянно в региона заради по-меките климатични условия.
Местният бизнес също усеща положителния ефект от българското присъствие. Собственици на заведения споделят, че са благодарни на туристите и новите жители от България. В резултат почти всички ресторанти и кафенета в областта вече предлагат меню и на български език.
Така Северна Гърция постепенно се превръща не само в предпочитана туристическа дестинация, но и в място за инвестиции и втори дом за много българи.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Лияна Панделиева: От сърце се надявам този да го е отнесъл с един...
10:42 / 23.09.2025
Експерт: Туристическият бранш няма проблеми с приемането на еврот...
10:54 / 23.09.2025
Почина Мария Матеева
10:23 / 23.09.2025
211 км/ч по АМ "Тракия": Ще изгори с 850 лева, без книжка за 2 ме...
10:21 / 23.09.2025
Млади жени: Мъчихме се седем години на държавна работа, като серв...
09:40 / 23.09.2025
Сблъсък между БМВ и мотоциклет с пловдивски номер
09:31 / 23.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
По времето на Бай Тошо колбасите са имали срок на годност 2-3 дни
13:49 / 21.09.2025
Започна най-пошлият Big Brother
10:32 / 22.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS