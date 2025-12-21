ЗАРЕЖДАНЕ...
|Българка за увеличените данъци: Ще ме принудят да си продам имота!
Местните хора отговориха с протести и съдебни жалби.
Димитрина нарича дома си в Поморие "кибритена кутийка“ от 32 м/кв.
"Плащам 90 лв. с отстъпката сега, с това увеличение след Нова година ще стане около 160 лв. Ще ме принудят по този начин да си продам имота", коментира Димитрина Кьосева пред bTV.
За Росица Янева данъчната тежест се увеличава с 200 лв.
"При увеличение на пенсиите с 8%, данъкът да ти се вдигне с 33%, мисля че е не е реално", казва тя.
4000 се подписват срещу гласуваният ръст на налозите.
"Чакаме решението на областния управител. Паралелно с това сме пуснали и жалба в съда, но сме готови за протестни действия и ще продължим", посочва Георги Янчев, организатор на протестите в Поморие.
Кметът на Поморие обяви, че кани протестиращите на открита среща.
"Ние реално правим актуализация на местните данъци и такси, които от 10 години не са актуализирани", казва Иван Алексиев.
А в Несебър протестират и срещу такса смет и срещу неуреденото сметосъбиране в новите квартали.
Николета плаща 250 лв. такса смет.
"След като вдигнат данъците, следващата ще платим около 580 лв. данък за сметка на това", коментира Николета Калева.
По план сметка от събирането на отпадъци Община Несебър очаква да събере над 19 млн. лв. За догодина е планирала над 23 млн. приходи.
"Да имаш към края на октомври по официална справка, качена на сайта, над 20 млн. лв. и същевременно да искаш увеличение на който и да е данък… За мен е безотговорно“, казва Никола Пейков, общински съветник в Общинския съвет на Несебър.
Кметът на Несебър отказва разговори. Жителите на Несебър и Поморие се заканват протестите да продължат.
