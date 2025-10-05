Българка от флотилията в Газа: Основната цел на мисията ни е политическа

© В най-голямата досега морска хуманитарна мисия – Global Sumud Flotilla – участие взеха и двама българи: капитан Васил Димитров и Калина Зафирова, която се включи в организацията на терен в Сицилия. Припомняме, че израелските военноморски сили са прихванали лодки на хуманитарната флотилия. Сред задържаните има българин, а това е именно Васил Димитров.



Мисията предизвика полярни обществени реакции. Част от критиците поставиха под съмнение нейния смисъл и ефективност, като използваха обидни квалификации по адрес на участниците. Но за доброволците, включили се в инициативата, флотилията има ясно послание – че всеки може да избере дали да бъде на страната на справедливостта или на страната на бездействието.



"Нямаме илюзии, че с няколко десетки лодки можем да решим проблема с масовия глад в Газа. Основната ни цел е политическа – да привлечем вниманието на международната общност и правителствата, които мълчат пред геноцида,“ заявява Зафирова в свой пост в социланите мрежи.



Хуманитарната помощ, натоварена на лодките, е била проверена предварително.



"Няма оръжия или предмети, които да компрометират мисията. Лично се уверих в съдържанието на кашоните,“ уточнява българската доброволка.



Флотилията е финансирана чрез краудфъндинг кампании в страните на делегатите. Даренията варират от малки суми – "колкото една кутия цигари“ – до по-големи вноски от хора с възможности.



"Няма пиршества, няма лукс. Всичко е на ръба на възможностите,“ поясняват тя.



В Sumud участват хора от различни държави и професии – артисти, парламентаристи, работници, активисти. Общото между тях е стремежът да подкрепят палестинския народ.



"Всеки от нас има ограничени ресурси, но въпреки това правим повече от цели правителства, които мълчат,“ казват българските представители.



Една от най-честите критики е, че българските участници са изоставили страната си в момент, когато "има нужда от тях“. Те обаче подчертават, че България е длъжна да защитава своите граждани и да отстоява международното право.



"Global Sumud Flotilla не нарушава закони. Това е мирна хуманитарна мисия в условията на геноцид. Международното право гарантира правото на цивилните на хуманитарна помощ, а държавите са длъжни да съдействат за това,“ се казва в позицията.



Флотилията е изправена пред реални рискове. Израелски атаки – включително с дронове, водни оръжия и химически средства – вече са нанесени върху невъоръжени цивилни в открито море. Няколко лодки са били превзети, а екипажите – отвлечени.



"Всичко, което се случва с участниците във флотилията, трябва да бъде разглеждано в палестинския контекст. Нашите трудности са нищожни в сравнение със страданието на палестинския народ,“ казват българите.



Участието на Васил Димитров и български доброволци показва, че дори отделни граждани могат да заявят позиция там, където държавата остава безучастна.



"Благодарна съм, че съм част от това. С Васил показахме, че сме готови да поемем своя граждански дълг, дори когато държавата ни се проваля,“ завършва българската участничка.



Израелското външно министерство обяви, че ще депортира в Европа всички активисти, които са били на борда на корабите от флотилията, пресечени от израелските военноморски сили.



А ето и цялата публикация на Зафирова:



"Аз и Васил Димитров сме българите, които се включиха в най-голямата хуманитарна мисия по морето досега чрез Global Sumud Flotilla. Той като капитан, а аз на терен в Сицилия. Да наричаш участниците “льольовци" или с други обидни имена е чисто и просто жалко.



Мисля си, че хората забравят, че всеки от нас може да избира на коя страна на историята да е - дали на страната на справедливостта, или на позора. А историята се пише всеки ден в настоящо време.



Сега ще отговоря на някои от въпросите, които най-чисто циркулират в пространството и искам да помоля всички медии да поемат по-отговорно отразяването на мисията. Масово слушам мнения от уж експерти, които дават грешна информация, когато тя е налична в интернет.



Ще адресирам коментарите относно помощите на лодките и затова как сме малоумни да си мислим, че ще спрем глада в Газа с 40 лодки:



Нямаме илюзии, че нашата хуманитарна помощ е магическа и би могла да направи промяна, когато говорим за масов целенасочен глад като колективно наказание. Искахме да доставим хуманитарна помощ в Палестина, но основната цел на мисията ни е политическа. Да привлече вниманието на правителствата на държавите, от които има участници. В момента Васил поема отговорността, която България трябва да поеме, за да прекрати съучастието си в геноцид. И не, няма оръжия или каквито и да е било предмети, които могат да компопементират мисията ни в кашоните с помощи. Лично съм ги проверила преди да бъдат натоварени.



Относно финансирането:



Зад мисията седи обществото чрез краудфъндинг организиран от страните на съответните делегации. Говорим за малки дарения, направени от всеки, който поиска вместо да си купи кутия цигари - да подкрепи флотилията, до големи дарения от хора с възможности.



И не си мислете, че средствата са достатъчни за всичко и че е някакво пиршество по пристанищата и после по лодките. Това е много далеч от реалността.



За тези, които вярват, че сме tЕp0ристи:



В Sumud има хора от различни страни и култури с различни истории - някои никой не ги е чувал, други са доста известни. Без значение кои са тези хора - дали са артисти, парламентарни представители, работници, те са просто хара. Това, което ни обединява е, че всички по различни начини се борим за свободата на Палестина.







Позицията да си разпознаваем участник ти предлага и по-голяма сигурност и гражданска и институционална закрила. Това е обмислено. Sumud обединява всички ресурси и гласове, за да привлече вниманието на света към ежедневното страдание в окупираната Палестина.



И не, не са само хората в лодките. Има стотици други, които работят, за да се случи тази мисия по различни начини и по различни аспекти от нея. Някои работят изцяло онлайн, други като мен на терен без да отплават към Газа. Всеки от нас има лимитирани ресурси и въпреки това успяваме да направим повече от правителствата, които мълчат.



За тези, които казват Васил да не бил тръгвал, ако сега има нужда от помощ от България:



Да се каже, че България няма ангажимент да помага на своите граждани е просто грешно. Global Sumud Flotilla не нарушава никакви закони. Това е мирна хуманитарна мисия, която се опитва да пробие блокада в условията на геноцид. Международното право гарантира на цивилните право на хуманитарна помощ, а страните имат задължението да защитават това право. България, както и другите държави, носи отговорност да не остава безучастна пред геноцида и да отвори коридор за хуманитарна помощ (Женевската конвенция, Канвенцията на изследователите на геноцида)."



Участието на Васил не е престъпление. Ако България и другите страни не мълчаха пред геноцид, нямаше да се налага 450 активисти да жертват кариерата си, здравето си, стабилния си доход, да вложат много лични средства по участието си и най-вече да рискуват живота си, за да тръгнат към Газа с хуманитарна помощ.



Защо на всички да ни пука за участниците във флотилията?



Страхът от това, което може да се случи на отвлечените екипажи е реален. Особено след заплахите, които Израел отправи. Не зная как да подчертая това още повече - всичко, което се случва с участниците във флотилията трябва да бъде разглеждано в палестинския контекст. И£Pел извърши множество ескалиращи атаки над флотилията. Няколко лодки бяха повредени, бяха хвърляни експлозиви от дронове по невъоръжени цивилни в открито море, извършваха се атаки с водно оръжие и химически атаки, умишлено се разстройваха диспечерите на флотилията и кулминацията беше при превземането на лодките и отвличането на техните екипажи - все тежки нарушения на международното право, които не могат да си оправдаят по никакъв начин. Чрез флотилията виждаме измеренията на геноцида в Палестина. И нищо от нашите трудности не може да бъде сравнимо на страданието на палестинския народ.



Благодарна съм, че съм част от това и че с Васил показахме, че сме готови да поемем своя граждански дълг, дори когато държавата ни се проваля в това да поеме своя."