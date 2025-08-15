ИЗПРАТИ НОВИНА
Българка, която работи като чистачка в Австрия, може да разчита на пенсия от поне 1340 евро
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:25
©
По данни на статистическите служби към 2023 година в Австрия живеят 38 469 българи, като близо 22 500 от тях са във Виена. Почти всички имат шанс да получат австрийска пенсия, стига да са работили и плащали осигуровки в страната поне 15 години, което е равно на 180 месеца. Мъжете в Австрия се пенсионират на 65 години, а жените – на 60, но до 2033 г. възрастта за жените ще се изравни с тази на мъжете. Средната пенсия в страната е около 1800 евро за двойка и 1200 евро за необвързан човек.

Няма определен минимален размер, но хора с доходи под 1110 евро могат да получат допълнителни социални помощи. Размерът на пенсията се определя според осигурителния стаж – за всяка година, в която са плащани вноски, се начислява увеличение от 1,78 точки.

Примерно, дори чистачка с пълен трудов стаж може да разчита на поне 1340 евро месечно. Системата в Австрия позволява и няколко форми на ранно пенсиониране. Така наречената "коридорна пенсия“ е за мъже след 62-годишна възраст и минимум 40 години стаж. Има и "пенсия за упорит труд“ – за хора, работили поне 45 години при тежки условия, достъпна след навършване на 60 години.

Съществува и вариант за частична пенсия, при който се намалява работното време с 40 до 60 процента, но осигуровките се внасят върху пълния доход.

Ако човек продължи да работи след достигане на стандартната пенсионна възраст, пенсията му нараства с 4,2% годишно, като бонусът може да се получава максимум три години.

Изплащането на пенсия обаче може да бъде спряно, ако доходите от труд надхвърлят определен праг, ако лицето подлежи на задължително осигуряване, ако управлява селскостопански бизнес или получава плащания от публичен мандат над установения лимит.







