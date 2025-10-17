България вече има четвърти хеликоптер за спешна помощ

© У нас пристигна четвъртият хеликоптер, предназначен за спешна медицинска помощ по въздуха. Новата въздушна линейка ще бъде базирана в хангара на Висшето военновъздушно училище "Георги Бенковски“ в гр. Долна Митрополия. От там тя ще обслужва широкия периметър на региона и ще допринесе значително за развитието на спешната медицинска помощ по въздух в страната.



Очаква се приемо-предавателният протокол между българската страна и фирмата изпълнител да бъде финализиран до края на месеца. След неговото подписване предстоят процедури по регистрация и лицензиране на хеликоптера, необходими за въвеждане в оперативна готовност, съобщи Министерството на здравеопазването.



До края на тази година се очаква пристигането и на петия хеликоптер, а през 2026 г. е планирана доставката на последните три.



Определените имоти за изграждане на бази за хеликоптерите са 6 на брой. Към момента един хеликоптер е позициониран в оперативната база в гр. София и два в гр. Сливен. Новият хеликоптер вече се намира в гр. Долна Митрополия. Останалите ще бъдат разпределени в гр. Пловдив, с. Габровница – община Монтана и с. Буховци – община Търговище.



В момента се извършват и действия по промяна на устройствени планове на имотите. Оперативните бази следва да бъдат изградени до края на месец юни 2026 г. Паралелно с това продължава изграждането на болничните хеликоптерни площадки. Предвидено е такива да има в 18 държавни лечебни заведения за болнична помощ.



Тази значителна инвестиция в здравната инфраструктура е част от усилията за подобряване на достъпа до качествена медицинска помощ и спасяване на човешки животи при критични ситуации.