|България спря внос на опасни храни на пазара
Броят на нотификациите отбелязва значителен ръст на месечна база спрямо предходния месец септември, когато общият брой на предупрежденията бе 434.
В категорията на храните броят на уведомленията през октомври достига 480, като 218 от тях са класифицирани като случаи със сериозен риск.
За пореден месец най-много нотификации има за категориите "Плодове и зеленчуци“ (94), "Ядки, продукти, съдържащи ядки и семена“ (59) и "Птиче месо и продукти от птиче месо“ (38).
За пореден месец водещи патогени са Salmonella spp., Listeria monocytogenes и Escherichia coli. Най-голям дял от уведомленията се отнасят до месни продукти (включително птиче месо) и морски дарове. Анализът сочи, че Salmonella spp. е установена в над 40% от нотификациите, основно в птиче месо с произход от Полша, Румъния, Унгария и Украйна, докато Listeria monocytogenes се среща предимно в риба и морски продукти от Германия, Нидерландия и Италия. E. coli е открита в различни категории храни – от плодове и зеленчуци до млечни и месни продукти. Повечето случаи, според анализа по страната на произход, са свързани с продукти от Испания, Полша, Италия и Индия.
През октомври са докладвани случаи на засечени афлатоксини в ядки - фъстъци, шамфъстъци, лешници, с произход от Турция, Аржентина, Никарагуа, Бразилия и САЩ. В сушени плодове, кафе и зърнени храни са открити охратоксин A, а тежки метали – живак, олово и кадмий - в рибни продукти и подправки от Испания, Мароко, Португалия и Китай.
През октомври в пратка с кисели краставици от Индия са открити остатъци от парацетамол.
При внос от трети страни пък са засечени 62 активни вещества, от които 38 изобщо не са разрешени за ползване в ЕС - хлорпирифос, ацетамиприд, клотианидин, имидаклоприд, както и етилен оксид, хлорфенапир, оксамил, метомил и др. Най-често засегнатите от пестицидните остатъци са стоки от Индия (12), Египет (11), Турция (8) и Китай (7).
През октомври в системата за бързо предупреждение са регистрирани 2 нотификации, при които България е посочена като страна на произход - в едната става въпрос за билката очанка, за която производителят твърди, че е с органичен произход, но е била пълна с кадмий и пиролизидинови алкалоиди; а във втората - за печени слънчогледови семки, замърсени със салмонела.
