България пред Гърция в световна класация за стартъп
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:07Коментари (0)288
©
Гърция заема 33-то място сред 125 държави в света в индекса StartupBlink Innovators Business Environment Index 2026 с общ резултат от 67,621 точки. Това показват данни, цитирани от гръцкия вестник "Катимерини“.

Класацията оценява условията за развитие на иновативни бизнеси и стартъпи с международни амбиции, като включва показатели за качество на управлението, надеждност, прозрачност, стабилност, човешки капитал и международна мобилност. Според анализа Гърция се нарежда значително по-ниско от държави, традиционно смятани за благоприятни за предприемачество, както и от съседни страни като България и Румъния.

В общото подреждане страната изпреварва Унгария (34-то място), Испания (39-то), Бразилия (42-ро) и Италия (43-то), но изостава осезаемо от други европейски екосистеми, препоръчвани като по-привлекателни за нови предприемачи. Сред тях са Великобритания (3-то място), Швеция (12-то), Германия (23-то), Румъния (25-то) и България, която се нарежда на 18-та позиция.

По показателя "пазарно възприятие“, който измерва как международната общност възприема дадена държава като място за създаване на бизнес, Гърция заема 31-во място с 69,461 точки. Лидери в тази категория са Сингапур, Дания и Норвегия. Индикаторът обхваща оценки за управлението, институционалната надеждност, прозрачността, стабилността и качеството на човешкия капитал.

Най-слабият резултат за Гърция е отчетен в категорията "стимули за бизнеса“. Там страната събира 59,269 точки и заема 32-ро място в света. Показателят отразява данъчната среда, наличието на стимули, достъпа до финансиране и общата привлекателност за инвеститори и предприемачи. В тази област Гърция изостава значително от съседни държави като България, Румъния и Кипър.







