България постави нов рекорд на Гинес

© NOVA В София се написа история - постави се Гинес рекорд за най-голяма торта за кучета. Тя е с внушителните размери 2 на 2 метра и тежи 305 кг.



“Решихме, че трябва да празнуваме рожден ден за всички стопани на домашни любимци по подобаващ начин и да направим най-голямата торта за кучета в света", сподели Александър, който е участвал в инициативата.



По думите му тортата е отнела една седмица, за да бъде създадена. “В последните 48 часа екипът не е спал, денонощно се работеше по нея", каза той.



Официален представител на Гинес потвърди, че рекордът е бил поставен.



“Вътре в тортата има 120 кг телешко месо, 15 кв. метра блатове и млечни продукти", сподели Александър пред NOVA. Според него поне 4 000 чихуахуата могат да се нахранят за един ден с нея.



Това, което остане от тортата, ще бъде раздадено на приюти.