ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|България постави нов рекорд на Гинес
“Решихме, че трябва да празнуваме рожден ден за всички стопани на домашни любимци по подобаващ начин и да направим най-голямата торта за кучета в света", сподели Александър, който е участвал в инициативата.
По думите му тортата е отнела една седмица, за да бъде създадена. “В последните 48 часа екипът не е спал, денонощно се работеше по нея", каза той.
Официален представител на Гинес потвърди, че рекордът е бил поставен.
“Вътре в тортата има 120 кг телешко месо, 15 кв. метра блатове и млечни продукти", сподели Александър пред NOVA. Според него поне 4 000 чихуахуата могат да се нахранят за един ден с нея.
Това, което остане от тортата, ще бъде раздадено на приюти.
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 33 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Национални новини:
Тежка катастрофа на магистрала "Струма"!
10:31 / 20.09.2025
Невиждана истерия и безумни опашки пред магазините в България!
10:00 / 20.09.2025
Доц. Ангел Кунчев: Ситуацията е неприятна и има риск за здравето!...
10:35 / 20.09.2025
Премиерът Желязков отговори на Пеевски за кризата с водите
10:01 / 20.09.2025
Интензивен трафик и задръствания в цялата страна
09:44 / 20.09.2025
Българските производители на ориз са пред фалит заради липсата на...
09:43 / 20.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Димитър Рачков!
08:02 / 18.09.2025
В петък сутринта ще е много студено
12:36 / 18.09.2025
Спряха производството на култов сапун в България
22:28 / 18.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS