България получава 438,6 млн. евро
Автор: Марияна Стойчева 14:13Коментари (0)25
©
Европейската комисия изплати 438,6 милиона евро на България по Механизма за възстановяване и устойчивост, съобщиха от ЕК. 

На 3 октомври 2025 г. Комисията вече одобри частично второто плащане на България, като страната трябва довърши един неизпълнен ключов етап като част от това искане за плащане, свързан с реформата на Комисията за противодействие на корупцията (етап 218). Комисията ще разгледа отпускането на оставащите средства, след като България се справи с този неизпълнен ключов етап.

Планът за възстановяване и устойчивост на България е подкрепен с безвъзмездни средства общо в размер на 6,17 милиарда евро. С днешното плащане общият размер на изплатените средства ще достигне 29,5 % от сумата по плана, като са постигнати 38,2 % от набелязаните ключови етапи и цели на България.

"Фокус" припомня, че забавянето на средствата се дължи на неизпълнен ключов антикорупционен етап, предвиден в плана. Той засяга бъдещето на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ). От Еврокомисията подчертаха, че етап 218 – реформата на институцията – все още не е осъществен. Задържаните средства ще бъдат преведени след неговото изпълнение.

Контекст

На 16 април 2025 г. България поиска преразглеждане на своя план за възстановяване и устойчивост съгласно чл. 21 от Регламента за МВУ, включително главата за REPowerEU. Това преразглеждане доведе до промени във второто искане за плащане на страната, подадено по-рано. Със съгласието на Комисията България оттегли второто си искане за плащане на 17 април 2025 г., с намерението да го представи отново след финализирането на ревизията на плана.

Измененият план беше одобрен от Съвета на 18 юли 2025 г. На 23 юли 2025 г. България отново подаде до Европейската комисия второто си искане за плащане по МВУ на обща стойност 653 милиона евро. Това искане включва 59 ключови етапа и цели, обхващащи 28 реформи и 12 инвестиции. Реформите и инвестициите включват мерки за подобряване на образованието, укрепване на правосъдието и системите за възлагане на обществени поръчки чрез прозрачност и защита на лицата, сигнализиращи за нередности, либерализиране на пазара на електроенергия, справяне с енергийната бедност и развитие на капацитета за съхранение на енергия.

Плащанията по линия на МВУ се основават на резултатите. Интерактивна карта, показваща примери за реформи и инвестиции, подкрепени от Механизма за възстановяване и устойчивост, е достъпна онлайн. Повече подробности относно процеса на подаване на искания за плащане по МВУ можете да намерите в документа с въпроси и отговори.







