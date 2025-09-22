ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|България на второ място в интересна класация
Най-високият дял на автомобилния транспорт е регистриран в Литва (85,7%), Нидерландия (77,1%) и Финландия (76,4%).
Малта регистрира най-висок дял на транспорта с автобуси, автобуси или тролейбуси (15,8% от общия брой пътникокилометри), следвана отблизо от Ирландия (15,4%) и Естония (12,0%).
Железопътният транспорт играе важна роля в Нидерландия (10,9%, Австрия (10,5%) и Франция (9,1%). Хърватия регистрира най-голям дял и за морски транспорт (2,4%), следвана отблизо от Естония (2,3%) и Финландия (2,1%).
През 2023 г. автомобилът е бил основното средство за превоз на пътници в целия ЕС. На второ място е бил самолетът, следван от автобуси, туристически автобуси или тролейбуси, влакове и морски плавателни съдове. Автомобилите са представлявали 70,6% от общия брой пътниккилометри в ЕС, което е по-малко в сравнение с 2022 г. Транспортът със самолет е съставлявал 14,7% от общия брой, като използването му се е увеличило в сравнение с 2022 г. Автобусите, туристическите автобуси или тролейбусите са със 7,2% (намаление с 0,2 п.п.), влаковете са представлявали 7,1% (увеличение с 0,3 п.п.), а морските плавателни съдове - 0,4%.
Тази новина отбелязва Европейската седмица на мобилността от 16 до 22 септември, за да се повиши осведомеността за устойчивата градска мобилност.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Приключи огледът на мястото край Смолян, където бе открит труп
19:00 / 22.09.2025
Почина последният директор на държавния "Нефтохим"
16:44 / 22.09.2025
Тухла, панел или ЕПК – какво да изберем, ако ще купуваме жилище
17:28 / 22.09.2025
Роден кмет: Хората, които пречат на европейския път на България, ...
19:01 / 22.09.2025
България и Румъния ще бъдат част от "стената срещу дронове" на ЕС...
16:29 / 22.09.2025
Най-после конкретна информация за тежкото криминално престъпление...
15:11 / 22.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Подобно нещо скоро не бяха хващали в Пловдивско
17:56 / 20.09.2025
По времето на Бай Тошо колбасите са имали срок на годност 2-3 дни
13:49 / 21.09.2025
Октомври ще е златен за някои от нас, парите идват неочаквано
13:01 / 20.09.2025
Брад Пит рухна на снимачната площадка
18:02 / 20.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS