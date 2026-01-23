България има нов президент!

© Конституционният съд прие оставката на президента Румен Радев. Докладчик по делото беше председателят на съда Павлина Панова. Така на практика България вече има нов президент - Илияна Йотова.



Решението е взето единодушно и влиза в сила от 23 януари 2026 г. В заседанието, което се проведе днес, участваха 12 конституционни съдии с докладчик Павлина Панова.



Днес от 16.00 часа държавният глава Румен Радев ще излезе от президентската институция.