ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
България грабна Сребро в международнен конкурс за светлинно изкуство
Автор: Лора Димитрова 13:02Коментари (0)165
©
виж галерията
Авторско видеомапинг шоу на българското MP-STUDIO спечели Сребърно отличие в международния конкурс за светлинно изкуство “Shining Shanghai" (Сияещият Шанхай). Произведението носи заглавието “Пеперуда: Призив за дъжд" и беше създадено за впе-чатляващия архитектурен комплекс Шенюли, разположен в сърцето на квартал Дзин'ан в Шанхай. Аудиовизуалният спектакъл беше селектиран сред общо 154 творби, създа-дени от 145 артисти, от 32 държави, на 6 континента. В състава на журито бяха 19 специ-алисти в сферата на дигиталните изкуства, а останалите победители са от Испания (златно отличие) и Китай и Германия (бронзово отличие).

Тазгодишната тема на водещия шампионат беше "Луминесцентни корени: Истории от дома“ и предизвика артисти от цял свят да “преведат" ДНК-то на своите народи в по-езия от светлина, като разкажат богатите истории, съпътстващи техните земи и култури. Спектакълът на MP-STUDIO представя вкоренения в българските традиции ритуал за дъжд "Пеперуда“, като изследва климата, паметта и колективния призив на народа. На-чалото на творбата започва в суша - спектрално шествие на глинени женски фигури се издига от изсъхналата земя, въплъщавайки духа на сухотата Герман. От тази безплодна тишина се появява Пеперудата - мистериозен, подобен на пеперуда танцьор, който при-зовава дъжда чрез танцов ритуал.

Това е второто престижно отличие, което българското студио за дигитално изкуство печели в Китай. През 2023 г., MP-STUDIO грабна Златното отличие в Международния кон-курс за светлинно изкуство в 30-милионния град Чонгчинг, с шоуто си “Metamorph". Про-вокативният спектакъл беше вдъхновен от новелата на Франц Кафка “Метаморфозата", а в главната роля влезе Орлин Павлов, който българските майстори на светлинното из-куство превърнаха в дигитален клонинг.

Видеомапинг спектаклите на победителите в “Shining Shanghai" ще бъдат проекти-рани между 28 септември и 7 октомври 2025 г. и се очаква да бъдат гледани от повече от 2,6 милиона души на живо и над 2 милиарда души онлайн.

MP-STUDIO е познато на българската публика като създател на Фестивала на светли-ните LUNAR, който от 2022 година насам, привлича над 600 000 посетители в София. Тази година, фестивалът реализира своето първо лятно издание LUNAR: “Море от светлини" и озари четири курорта по Южното ни Черноморие: Царево, Лозенец, Ахтопол и Сине-морец. Артистичният колектив е създавал видеомапинг творби за едни от най-извест-ните столични фасади: Национална галерия/ Двореца, Национална галерия/ Квадрат 500, Народен театър “Иван Вазов", Националния дворец на културата, Регионален исто-рически музей - София, Българска академия на науките и други. Студиото е преобразя-вало с изкуството си едни от най-известните забележителности в 27 държави в цял свят







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Тежка катастрофа на магистрала "Струма"!
10:31 / 20.09.2025
Невиждана истерия и безумни опашки пред магазините в България!
10:00 / 20.09.2025
Доц. Ангел Кунчев: Ситуацията е неприятна и има риск за здравето!...
10:35 / 20.09.2025
Премиерът Желязков отговори на Пеевски за кризата с водите
10:01 / 20.09.2025
Интензивен трафик и задръствания в цялата страна
09:44 / 20.09.2025
Българските производители на ориз са пред фалит заради липсата на...
09:43 / 20.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Честито на Димитър Рачков!
Честито на Димитър Рачков!
08:02 / 18.09.2025
Семейство с три деца от България може да получава около 3350 евро месечно от социални помощи и покриване на наем
Семейство с три деца от България може да получава около 3350 евро месечно от социални помощи и покриване на наем
14:46 / 18.09.2025
Най-големият жилищен комплекс в България, който е по-голям от много градове в страната
Най-големият жилищен комплекс в България, който е по-голям от много градове в страната
20:56 / 19.09.2025
Историк: Истинският национален празник на България не е 3 март, а 22 септември
Историк: Истинският национален празник на България не е 3 март, а 22 септември
09:00 / 19.09.2025
Руснаци и британци се освобождават от имотите, които закупиха у нас през последните години
Руснаци и британци се освобождават от имотите, които закупиха у нас през последните години
09:41 / 19.09.2025
Спряха производството на култов сапун в България
Спряха производството на култов сапун в България
22:28 / 18.09.2025
В петък сутринта ще е много студено
В петък сутринта ще е много студено
12:36 / 18.09.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Първа лига сезон 2025/26
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
ДЮШ на ПФК Локомотив (Пд)
Хороскоп за деня
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: