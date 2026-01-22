ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
България е в топ 5 на страните с повишен риск от бърнаут
Автор: Екип Plovdiv24.bg 23:19Коментари (0)81
©
България е в топ 5 на страните с повишен риск от професионално прегаряне, а загубите са над 600 млн. годишно, сочи изследване на Българската стопанска камара. Това съобщи пред БНТ Томчо Томов, директор на Националния център за изследване на компетенциите към Стопанската камара. Проучването е проведено в четири сектора – здравеопазване, образование, съдебна и охранителна система. Според Световната здравна организация 12 млрд. дни годишно се губят от отсъствия заради бърнаут.

Лекари, журналисти, IT специалисти, полицаи и пожарникари са сред най страдащите от професионално прегаряне. Симптомите са емоционално изчерпване, намаляване на личната работоспособност, деперсонализация.

Велин Георгиев, психолог: "Емоционалната система е първата, която се изтощава. Тя не успява да се справи. Първата такава защита е да ограничим комуникацията с другите хора, които ни създават този стрес. Защитавайки се по този начин, ние ограничаваме възможността да бъдем професионално ефективни. Веднага се нарушава целият производствен процес. От там нататък започват конфликти с колегите по веригата, след това с ръководството, защото нещата не вървят и от там нататък цялата организация започва да страда."

Само около 20% от работодателите у нас осъзнават, че са нужни мерки, за да съхранят и задържат хората, а щетите за България средногодишно от бърнаута възлизат на стотици милиони, сочи изследването на БСК.

Томчо Томов, директор на Националния център за изследване на компетенциите на БСК: "Разходите и на държавата, и на работодателите средногодишно са около 600 млн. лева. И те нарастват за обезщетения поради заболявания. Но тук трябва да добавим, от гледна точка на обществото и икономиката, трябва да добавим и обезщетения, свързани с професионални заболявания в основата на които също стои стрес и бърнаут".

Според Световната здравна организация 48% от работещите на планетата страдат от прегряване на работното място.

Томчо Томов, директор на Националния център за изследване на компетенциите на БСК: "Някъде около 12 млрд. дни се губят годишно в света от болнични, свързани с бърнаута. Това съставлява около 1 трилион долара годишно разходи за намалена трудоспособност, обезщетения, което е и някъде около 1% световния брутен вътрешен продукт."

С косвените ефекти като демотивация, закъснения, ниска технологична дисциплина, текучество, злополуки, загубата нараства с 6-7 трилиона долара или 6% от световния БВП.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Държавен служител: Възможни ca масови напускания на хора с ниски ...
20:43 / 22.01.2026
Елена Поптодорова: Световният ред е силно разклатен
20:33 / 22.01.2026
Икономист: Ключът към по-високи пенсии е въвеждането на мултифонд...
19:40 / 22.01.2026
Зимата се оттегля
17:34 / 22.01.2026
Спецоперация във влакове и гари у нас
17:20 / 22.01.2026
Асен Василев за Съвета за мир: Натикаха България в кьошето до Унг...
16:49 / 22.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Директорът на телевизията на Слави Трифонов днес става на 57
Директорът на телевизията на Слави Трифонов днес става на 57
09:41 / 20.01.2026
Съсобственикът на "Технополис" и "Практикер" днес става на 57, първите пари прави от видеокасети
Съсобственикът на "Технополис" и "Практикер" днес става на 57, първите пари прави от видеокасети
16:50 / 21.01.2026
Проф. Рачев: Край на студа
Проф. Рачев: Край на студа
08:45 / 20.01.2026
Гражданка: Банкомат ми изплю картата, не ми даде бележка и парите не бяха отразени в сметката
Гражданка: Банкомат ми изплю картата, не ми даде бележка и парите не бяха отразени в сметката
09:18 / 21.01.2026
Тройно щастие в дома на Атанас Стоев – Канара
Тройно щастие в дома на Атанас Стоев – Канара
12:46 / 21.01.2026
Собственичка на магазин: Другият търговски обект в селото затвори заради трудности с новата валута
Собственичка на магазин: Другият търговски обект в селото затвори заради трудности с новата валута
20:35 / 20.01.2026
Експерт: Никъде в ЕС, освен в Румъния, няма вариант на регулиране на надценки по цялата верига
Експерт: Никъде в ЕС, освен в Румъния, няма вариант на регулиране на надценки по цялата верига
12:48 / 20.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
България в еврозоната
Лека атлетика
Акция "Наглец" на Plovdiv24.bg срещу неправилното паркиране
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: