ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|България е на второ място в Европа в срамна статистика
Младите хора под 18 години са били най-засегнати от тежки материални и социални лишения (7,9%), следвани от тези на възраст от 18 до 64 години (6,4%) и тези на 65 и повече години (5,1%).
Жените са имали по-високи нива на тежки материални и социални лишения от мъжете (6,6% в сравнение с 6,2%). Тази тенденция на по-високи нива за жените е била последователна във всички наблюдавани възрастови групи, с изключение на тези под 18-годишна възраст.
Сред страните от ЕС най-висок дял на хората, които са се сблъсквали с тежки материални и социални лишения, е регистриран в Румъния (17,2%), следвана от България (16,6%) и Гърция (14,0%).
За разлика от това, най-ниските нива са регистрирани в Словения (1,8%), Хърватия (2,0%) и Полша (2,3%).
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Майка каза цялата истина за скока на цените у нас и закова официа...
22:33 / 15.09.2025
Ваня Григорова абсолютно категорична за увеличаването на пенсионн...
21:22 / 15.09.2025
Местим стрелките с един час назад
20:17 / 15.09.2025
Средна скорост и на АМ "Марица": Рекордьорът нарушител - със 180 ...
20:21 / 15.09.2025
Калин Стоянов: Президентът да каже как е взето решението една от ...
20:23 / 15.09.2025
Този е шофьорът, превозвал марихуана за 30 милиона евро
19:26 / 15.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Почина известен бизнесмен и филмов продуцент
15:02 / 14.09.2025
Една легенда на България стана на 67
10:05 / 15.09.2025
На 54 сложи по-младите колежки в малкия си джоб
11:48 / 15.09.2025
Мария Илиева стигнала 100 кг
12:59 / 15.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS