Българите ще пътуват без виза до екзотична държава
Автор: Вилислава Ветренска 17:23
©
Безвизов режим за престой във Виетнам с цел туризъм до 45 дни влиза в сила от 15 август. Той ще важи за гражданите на 12 държави, сред които България, без значение от вида паспорт, пише Visasnews.com.

Страните, включени в това разширяване на политиката за освобождаване от визи на Виетнам, са: Белгия, България, Хърватия, Чехия, Унгария, Люксембург, Нидерландия, Полша, Румъния, Словакия, Словения и Швейцария.

Решението ще бъде в сила от 15 август 2025 г. до 14 август 2028 г. в рамките на програмата за насърчаване и развитие на туризма във Виетнам.







