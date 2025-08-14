ЗАРЕЖДАНЕ...
Българите ще пътуват без виза до екзотична държава
Страните, включени в това разширяване на политиката за освобождаване от визи на Виетнам, са: Белгия, България, Хърватия, Чехия, Унгария, Люксембург, Нидерландия, Полша, Румъния, Словакия, Словения и Швейцария.
Решението ще бъде в сила от 15 август 2025 г. до 14 август 2028 г. в рамките на програмата за насърчаване и развитие на туризма във Виетнам.
