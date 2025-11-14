ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Българинът започна да предпочита автоматите за доставка на пратки пред физическите куриери
Автор: Десислава Томева 16:18Коментари (1)338
©
Онлайн пазаруването в България продължава да расте, но начинът, по който потребителите получават своите пратки, се променя още по-бързо. Все повече хора избират автомати за доставка, а не посещение в офис или изчакване на куриер. Само през октомври BOX NOW е обработила 1 000 000 пратки – рекорден резултат, който показва ясно нарастващия интерес към автоматизираните услуги, похвалиха се от компанията. Моделът се базира на собствена инфраструктура и напълно дигитализиран процес, който прави изпращането и получаването на пратки по-бързо и по-удобно за потребителите и в същото време по-щадящо за околната среда.

Компанията е сред най-бързо развиващите се в България в областта на модерните логистични услуги. Над 2 милиона активни потребители вече използват BOX NOW за своите доставки, а мрежата ѝ обхваща 152 населени места и включва над 700 автомата, разположени на ключови външни и вътрешни локации с денонощен достъп.

Автоматите, разположени на открито, са напълно автономни и захранвани със слънчева енергия – устойчиво решение, което намалява въглеродния отпечатък и оптимизира изминатите километри при доставките.

Според последни проучвания, 52% от потребителите в страната предпочитат автомати пред традиционните куриерски услуги. Най-високо се оценяват лесното изпращане и получаване, денонощният достъп и конкурентната цена.

"Технологиите са нашият начин да направим доставките по-умни, по-бързи и по-чисти. Рекордът от 1 милион пратки през октомври показва, че българските потребители търсят именно такъв тип услуга – удобна, дигитална и устойчива,“ коментира Андрей Вишкрабка, главен изпълнителен директор на BOX NOW. “Всеки наш автомат е част от по-голяма промяна – пратки, които се движат умно, без да натоварват околната среда.“

В отговор на динамичния ритъм на живот компанията предлага и услугата "Изпрати пратка“ – бързо, директно и изгодно изпращане между физически лица в България.

Процесът е изцяло онлайн – без посещение в офис и достъпен 24/7 през сайта или мобилното приложение на BOX NOW.

В момента, за да отпразнува обработените за месец 1 000 000 пратки, компанията предлага цена от само 1.00 лв. както за получаване, така и за изпращане на малки (8 × 45 × 60 см) и средни (17 × 45 × 60 см) пратки до 18 ноември 2025 г.

BOX NOW разширява мрежата си всеки месец и продължава да инвестира в зелената трансформация на доставките. За още по-удобна комуникация с клиентите е интегриран и виртуалният асистент BONO, който предоставя бързи отговори на най-често задаваните въпроси.







Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
Съвсем логично. Колко пъти вдигаха цените куриерските фирми .Все си намираха оправдание,ненаядоха се.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Национални новини:
Наш изселник загина със самолет за гасене на пожари
15:30 / 14.11.2025
Внесен е обвинителен акт срещу мъчителите на животни
15:02 / 14.11.2025
МС предложи Румен Спецов за особен управител на "Лукойл"
14:16 / 14.11.2025
АПИ към шофьорите: Подготвяйте се!
14:23 / 14.11.2025
НЗОК обясни случаите, при които българските граждани могат да се ...
14:24 / 14.11.2025
Неприятна ситуация на АМ "Тракия"
13:20 / 14.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Въвеждат нови правила за автомобилните светлини
Въвеждат нови правила за автомобилните светлини
10:11 / 12.11.2025
Решено: Осъвременяват всички пенсии по швейцарското правило с между 7% и 8%
Решено: Осъвременяват всички пенсии по швейцарското правило с между 7% и 8%
13:48 / 13.11.2025
Шофьор: Няма законово изискване за зимни гуми и задължителното им ползване
Шофьор: Няма законово изискване за зимни гуми и задължителното им ползване
11:41 / 12.11.2025
Гурбетчии от Родопите масово изкупуват апартаменти
Гурбетчии от Родопите масово изкупуват апартаменти
16:58 / 12.11.2025
Буковска: Бойкотирам Русия и не си наливам гориво от бензиностанции "Лукойл"
Буковска: Бойкотирам Русия и не си наливам гориво от бензиностанции "Лукойл"
12:30 / 12.11.2025
Актриса, жена на известен водещ, влезе в пловдивска болница
Актриса, жена на известен водещ, влезе в пловдивска болница
09:05 / 13.11.2025
Анкета на Plovdiv24.bg по повод 2 години кметуване на Костадин Димитров
Анкета на Plovdiv24.bg по повод 2 години кметуване на Костадин Димитров
14:50 / 13.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Автомобил на НСО катастрофира - Кирил Петков е бил вътре
Специализирани полицейски операции в страната
Проблеми между шофьори от масовия транспорт и пътници
Волейболен клуб Локомотив Пловдив
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: