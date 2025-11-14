ЗАРЕЖДАНЕ...
Българинът започна да предпочита автоматите за доставка на пратки пред физическите куриери
Компанията е сред най-бързо развиващите се в България в областта на модерните логистични услуги. Над 2 милиона активни потребители вече използват BOX NOW за своите доставки, а мрежата ѝ обхваща 152 населени места и включва над 700 автомата, разположени на ключови външни и вътрешни локации с денонощен достъп.
Автоматите, разположени на открито, са напълно автономни и захранвани със слънчева енергия – устойчиво решение, което намалява въглеродния отпечатък и оптимизира изминатите километри при доставките.
Според последни проучвания, 52% от потребителите в страната предпочитат автомати пред традиционните куриерски услуги. Най-високо се оценяват лесното изпращане и получаване, денонощният достъп и конкурентната цена.
"Технологиите са нашият начин да направим доставките по-умни, по-бързи и по-чисти. Рекордът от 1 милион пратки през октомври показва, че българските потребители търсят именно такъв тип услуга – удобна, дигитална и устойчива,“ коментира Андрей Вишкрабка, главен изпълнителен директор на BOX NOW. “Всеки наш автомат е част от по-голяма промяна – пратки, които се движат умно, без да натоварват околната среда.“
В отговор на динамичния ритъм на живот компанията предлага и услугата "Изпрати пратка“ – бързо, директно и изгодно изпращане между физически лица в България.
Процесът е изцяло онлайн – без посещение в офис и достъпен 24/7 през сайта или мобилното приложение на BOX NOW.
В момента, за да отпразнува обработените за месец 1 000 000 пратки, компанията предлага цена от само 1.00 лв. както за получаване, така и за изпращане на малки (8 × 45 × 60 см) и средни (17 × 45 × 60 см) пратки до 18 ноември 2025 г.
BOX NOW разширява мрежата си всеки месец и продължава да инвестира в зелената трансформация на доставките. За още по-удобна комуникация с клиентите е интегриран и виртуалният асистент BONO, който предоставя бързи отговори на най-често задаваните въпроси.
