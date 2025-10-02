© виж галерията Българин е сред задържаните доброволци от флотилията Сумуд, която се насочваше към Ивицата Газа. Това е Васил Николаев Димитров, показва списък на задържаните, който флотилията Global Sumud публикува в Instagram.



Израелските военноморски сили блокираха флотилията, която се насочваше към Ивицата Газа с хуманитарна мисия. На борда на един от корабите се намира известната шведска екоактивистка Грета Тунберг.



Най-малко два кораба — Alma и Cyrus — са прехванати. Екипажът заявява, че на борда им са се качили израелски военни, а самите моряци са били задържани. Флотилията определи действията на Израел като "незаконни".