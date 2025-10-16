ИЗПРАТИ НОВИНА
Българин бе избран за "Полицай на годината" в САЩ
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:47
©
Българо-американската полицейска асоциация съобщи, че офицер Мирослав Петков от полицейското управление на Атланта е отличен с престижната награда "Полицай на годината“ за 2025 г.

Атланта е сред най-големите градове в Съединените щати, а в местната полиция служат близо 3000 служители. Отличието на офицер Петков е признание за изключителната му служба, професионализъм и принос към сигурността на града.

"Аз съм офицер Петков и за мен е гордост да съм полицай на годината за 2025 г. Това не е награда за един човек. Аз нямаше да съм тук, ако не бяха толкова много хора, които ми помогнаха да достигна това постижение. Искам да благодаря на всички мои колеги от звеното за борба с престъпността, на колегите от другите звена, с които съм работил, на моите сержанти и командири, както и на хората, които са ми давали пример и са ми помогнали да стана полицаят, който съм днес“, сподели Петков по време на церемонията.

Според неговите колеги, отличието е напълно заслужено.

"През последните няколко години офицер Петков е начело по арести в полицията на Атланта. С всичкия си опит и обучение, през което е преминал, той стана полицай, с който шега не бива. В началото на годината той и неговият партньор, офицер Мъстифър, спряха автомобил, което доведе до най-голямата конфискация на наркотици в историята на Атланта,“ заяви лейтенант Дейвид Холман.

Лейтенант Дейвид Бърн също отправи послание към българския офицер:

"Петков, ти си бъдещето на полицията. Можеш да обичаш нещо, а то да се окаже, че не е най-доброто за теб, и може да мразиш нещо, а то да се окаже, че е най-доброто за теб. Просто бъди търпелив и аз ти обещавам, че всичко ще си дойде на мястото, защото ти си бъдещето на нашата полиция.“








