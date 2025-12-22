ИЗПРАТИ НОВИНА
Българи с прекрасни имена празнуват днес
Автор: ИА Фокус 08:04
Православният празник на 22 декември е денят на паметта на Света Анастасия, която е наричана още Избавителка от окови и се смята за покровителка на родилките.

Признаците на деня се използват, за да се определи какво ще бъде времето през следващите дни и в навечерието на Нова година: ако на този ден вали сняг, след това ще вали дъжд; снежна буря през деня означава слана през нощта.

Вярва се, че ако на този ден е слънчево, ще има хубаво време в новогодишната нощ, а ако е облачно, очаквайте снежна буря. 

Църквата осъжда нецензурния език и ругатните, мързела, клюките, завистта и отмъщението. Не бива да се отказва помощ. Рождественският пост продължава за тези, които го спазват.

Празнуват всички с имената Анастасия, Анастас, Атанаска, Сия, Сийка, Тана, Таско, Ася. 







