Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Десетки българи са блокирани в Дубай след затварянето на въздушното пространство над Обединените арабски емирства заради военната ескалация в региона.

По думите им все още нямат информация как ще бъде осъществено прибирането им.

"Коридор няма да има, да не се надяваме на това. Единственият шанс за излизане е през Оман, гр. Салала, там летището работи (все още), но е на 13 часа път от Дубай и не е сигурно дали има полети без прекачвания през забранените зони. След като не могат да организират коридор, да бяха организирали автобуси и да извозят всички българи до Салала, след което да изпратят самолет/и от България. Търсете съдействие от другите посолства на европейски държави в ОАЕ, защото те вече организират евакуация на техните граждани", пише една от потърпевшите в група в социалната мрежа.

Друг пътуващ, който е блокиран пише: "Регистрирайте се в пътувам за, казаха че уж ще се свържат с всички български граждани при евентуална евакуация. Ако имате хубава застраховка би трябвало да ви възстановят парите при удължено оставане тук, което е най-малкият проблем в случая. Да се надяваме, че нещата ще се успокоят в близките няколко дни".

По-рано служебният премиер Андрей Гюров отправи спешно послание и предостави важни контакти към българските граждани, намиращи се в Близкия изток.