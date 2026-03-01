ЗАРЕЖДАНЕ...
Българи, блокирани в Дубай: Няма информация дали ще има коридор
©
По думите им все още нямат информация как ще бъде осъществено прибирането им.
"Коридор няма да има, да не се надяваме на това. Единственият шанс за излизане е през Оман, гр. Салала, там летището работи (все още), но е на 13 часа път от Дубай и не е сигурно дали има полети без прекачвания през забранените зони. След като не могат да организират коридор, да бяха организирали автобуси и да извозят всички българи до Салала, след което да изпратят самолет/и от България. Търсете съдействие от другите посолства на европейски държави в ОАЕ, защото те вече организират евакуация на техните граждани", пише една от потърпевшите в група в социалната мрежа.
Друг пътуващ, който е блокиран пише: "Регистрирайте се в пътувам за, казаха че уж ще се свържат с всички български граждани при евентуална евакуация. Ако имате хубава застраховка би трябвало да ви възстановят парите при удължено оставане тук, което е най-малкият проблем в случая. Да се надяваме, че нещата ще се успокоят в близките няколко дни".
По-рано служебният премиер Андрей Гюров отправи спешно послание и предостави важни контакти към българските граждани, намиращи се в Близкия изток.
Още по темата
/
Още от категорията
/
Планираното увеличение на тол таксите, което трябваше да влезе в сила oт 1 март, се отлага за неопределено време
13:59
Левът вече почти изчезна
28.02
ГЕРБ - СДС: Служебното правителство има временен мандат, парламентът има демократична легитимност!
28.02
Слави Трифонов: Това щеше да е информация за поредната наркоманка, ако Николова всъщност не е новото назначение на министър Христанов
28.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.