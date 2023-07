Българчета спечелиха 6 медала от Международната олимпиада по математика в Япония

© Най-добрите български ученици по математика спечелиха 6 медала от най-силното състезание в света за годината. Всички родни състезатели завоюваха отличие в конкуренция с 672 участници от 112 държави в 64-тата Международна олимпиада по математика, която се проведе в Япония. Българите заслужено се окичиха с 1 златен, 1 сребърен и 4 бронзови отличия, съобщиха от Сдружението на олимпийските отбори по природни науки.



Златният медал спечели Марин Христов (11 клас, СМГ). Среброто е за Иван Тагарев (12 клас, СМГ), а бронзовите отличия завоюваха Ангел Христов (10 клас, ППМГ Бургас), Божидар Димитров (12 клас, ПМГ Силистра), Веселин Маркович (10 клас, МГ Варна) и Илияс Номан (12 клас, СМГ). Ръководители на националния отбор са проф. Станислав Харизанов (ИИКТ / ИМИ-БАН) и гл. ас. Стоян Боев (АУ), наблюдател е доц. Стефан Герджиков (ФМИ-СУ / ИИКТ-БАН).



Международната олимпиада по математика е първата олимпиада по природни науки. Създадена е през 1959 г. в Румъния. България, Унгария и Румъния са единствените държави, които са участвали във всички издания на олимпиадата от създаването ѝ до днес.



Към 2023 г. на Международната олимпиада по математика българският отбор е завоювал общо 303 медала: 57 златни, 127 сребърни, 119 бронзови медала, както и 17 почетни грамоти!



Марин Христов е ученик в 11 клас в СМГ и за втори път е част от националния отбор. Интересът му към математиката и състезанията започва още от 1 клас, като в 6 клас вече се включва и в международни турнири. Най-голямо вдъхновение е получил от учителя си в СМГ Иван Симеонов. Марин има десетки успехи на световни състезания. На миналата Международна олимпиада по математика той печели сребърен медал. От Балканската има сребро и бронз, от Младежката балканиада има два златни медала, както и злато от Жаутиковската олимпиада тази година.



Иван Тагарев е ученик в 12 клас в СМГ и за втора поредна година се класира в националния отбор. Той започва от малък да се явява на различни състезания по математика. В 8 клас разбира, че има национални отбори и се мотивира да участва в тях. Най-голяма заслуга за развитието му като състезател по математика има учителят в СМГ Илия Костов. Най-силните класирания на световни състезания на Иван до сега са сребърният медал от Международната олимпиада миналата година, златният медал с максимален резултат на Младежката балканиада и златният медал от тазгодишното издание на Romanian Masters of Mathematics.



Илияс Номан е ученик в 12 клас в СМГ и за втори път е част от отбора за Международната олимпиада. Той започва да участва на състезания по математика в 5 клас. Голяма заслуга и мотивация за неговите постижения през годините има учителят му Илия Костов. Илияс взима участие в Международната през 2021 година, където печели сребърен медал. Другите му успехи са сребро и бронз от Балканската по математика, също сребро и бронз от Romanian Masters of Mathematics.



Веселин Маркович е ученик в 10 клас в МГ "Д-р. Петър Берон“, Варна и за първи път е част от националния отбор. Той се увлича по математиката още от малък, като в 5 клас, след приемането му в МГ "Д-р. Петър Берон“, започва да се състезава. Той е благодарен на учителката си Веселина Тодороска. В 8 клас Веселин печели сребърен медал от Младежката балканска олимпиада по математика.



Ангел Христов е ученик в 10 клас в ППМГ "Акад. Никола Обрешков“, Бургас и за първи път ще представя България на Международната олимпиада. Още в 1 клас той решава да се занимава с математика и да ходи на състезания. Успехите на Ангел до сега са сребро от Iranian Geometry Olympiad, златен медал на South Africa IMC, златен медал на Canadian Grey Jey Mathematic Olympiad.



Божидар Димитров е ученик в 12 клас в ПМГ "Св. Климент Охридски“, Силистра и за втори път е част от националния отбор. Той от малък се интересува от математика, като в 1 клас започва да участва на състезания. Голяма подкрепа и мотивация за неговото представяне дължи на семейството си и на учителката си Анна Георгиева. Божидар спечели бронзов медал от Международната олимпиада миналата година, има две бронзови отличия от Romanian Master of Mathematics и сребро от Балканската тази година.