|Бъдете внимателни! Повече плажове у нас останаха без спасители
"Не мога да кажа, че отговорността ни е по-малка. Обикаляме и наблюдаваме плажуващите", каза Васил Алексиев, старши спасител на плаж Крайморие.
По думите му рисковете вече са свързани със западния вятър, който дърпа навътре в морето.
"Апелирам към хората със заболявания, които не са видими, да ни казват, за да знаем как да реагираме", каза Алексиев пред NOVA.
