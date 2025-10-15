ИЗПРАТИ НОВИНА
Брокери от Гърция: Много села станаха "български", без проблем купуват имоти за 2500 евро на кв. м.
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:52Коментари (0)563
Продължава тенденцията българи да инвестират активно в недвижими имоти в Северна Гърция, съобщават местни брокери. Най-силен остава интересът към района на Кавала, където търсенето обхваща всичко – от терени за каравани до луксозни мезонети.

Цените в региона бележат рязък скок – ако преди няколко години квадратният метър се е търгувал за около 900 евро, днес офертите достигат до 2500 евро, коментират експерти от гръцкия вестник "Катимерини“.

Според изданието около Кавала вече се оформя своеобразна "Българска ривиера“, тъй като близостта с родината прави района изключително удобен за почивка и инвестиции. В някои селища, като например Орфинио, голяма част от имотите вече са собственост на българи. Местните жители дори шеговито казват, че "селото е станало българско“, което обаче води и до повишено натоварване на местната инфраструктура.

Търговците в региона не крият задоволството си от притока на български туристи и собственици – оборотите растат, а местният бизнес се развива.

По-богатите българи насочват вниманието си към Халкидики, където вече са изкупени някои от най-скъпите вили на пазара. Други предпочитат да инвестират в апартаменти или малки къщи, които планират да отдават под наем през летния сезон.

Тази възможност обаче се стеснява заради новите гръцки ограничения върху краткосрочните наеми. За имоти, които се предлагат без регистрация, глобите започват от 5 000 евро, припомнят брокерите.







